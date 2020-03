von Susanne Schön

Zum zweiten Mal in diesem Monat ging ein ehrenamtlicher Führungsposten in Reute vom Vater an den Sohn über. Nach 25 Jahren stellte sich Reinhard Schwanz nicht mehr als Abteilungskommandant der freiwilligen Feuerwehr zur Verfügung. Die 17 wahlberechtigten Kameraden wählten einstimmig mit je einer Enthaltung in geheimer Wahl seinen Sohn Philip Schwanz zu seinem Nachfolger und Markus Senger zu dessen Stellvertreter. Denn Stefan Schwald trat nicht mehr als stellvertretender Abteilungskommandant an. Die beiden neuen können auf den erfahrenen Kassier Tobias Senger sowie die Beisitzer Thomas Braun und Bernd Kamenzin zurückgreifen, die in ihrem Ämtern bestätigt wurden.

Wichtiger Teil der Dorfgemeinschaft

Am Abend der Hauptversammlung wurde an vielfachen Stellen klar, dass die Feuerwehr Reute sowohl einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit leistet als auch ein wichtiger Bestandteil und Förderer der Dorfgemeinschaft ist. So richtet die Feuerwehr das Margaretenfest aus und ist neben den Holzern wichtiger Teil der Dorffasnacht.

Darüber hinaus besteht eine enge Verbundenheit mit der Feuerwehr in Kleinburgwedel. Durch die Freundschaft von Reinhard Schwanz und dem Ehrenkommandant Walter Sonnefeld von Kleinburgwedel entstand auch zwischen den Orten eine tiefe Freundschaft, dank der man sich gegenseitig bei allen großen Festen besucht. Walter Sonnefeld war auch anwesend.

Aufgrund der guten Kontakte zur Feuerwehr Kleinburgwedel bekam die Abteilungswehr Reute im Jahr 1996 mit finanzieller Unterstützung durch Christoph Graf Douglas ein Löschfahrzeug LF 8. Dieses soll ersatzbeschafft werden. Die Ergebnisse der zweiten Ausschreibung hierfür werden am kommenden Dienstag geöffnet. Auch der Eigeltinger Kommandant Ralf Martin wusste nicht, wie die Lage aussieht. Bei der ersten Ausschreibung waren keine Angebote eingegangen. Diese sei von Liefertermin und Fahrgestell zu eng gefasst gewesen, so Ralf Martin.

Lob für Feuerwehrabteilung

Martin lobte die Abteilung Reute. Sie stehe stets zusammen und sei in der Mitte der Gemeinde unverzichtbar. Er freute sich, dass mit der jungen Führung das Fortbestehen gesichert sei und sagte den beiden frisch gewählten die Unterstützung der gesamten Feuerwehr Eigeltingen zu. Die Ehrung für 25 Jahre als Kommandant werde beim Gemeindefeuerwehrtag in würdigem Rahmen vorgenommen.

Reinhard Schwanz gab einen Rückblick über alles, was in seiner Zeit als Kommandant so geschah. Darunter waren unter anderem die Beschaffung des Löschfahrzeugs und der dadurch bedingte Umbau des Gerätehauses sowie die Erstellung der Löschwasserleitung, da man zuvor in Reute mit dem Wasserdruck kämpfte. All das habe man einfach getan – für Reute. Doch Reinhard Schwanz ärgerte sich über die Bürokratie und die mangelnde Wertschätzung der ehrenamtlich Tätigen auf den Behörden. Beispielsweise in dem man Termine so lege, dass sie den Behörden passen, für ihn aber einen Tag unbezahlten Urlaub bedeuten.