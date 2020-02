Dies sagte Gerhard Waibel, Leiter des Ermittlungsdienstes am Stockacher Polizeirevier, auf Anfrage. Erwartungsgemäß sei der Sonntag der ruhigste Tag gewesen. Und er gab neue Informationen zum Vorfall mit einer Gruppe von etwa 30 aggressiven betrunkenen Personen am späten Samstagabend. Einige davon seien der Polizei schon von der Gruppe „Die Stockacher“ bekannt gewesen, so Waibel. Diese hatte 2017 durch zahlreiche Delikte auf sich aufmerksam gemacht. Mit dem Sicherheitsdienst habe man den Vorfall nun präventiv lösen können, so Waibel.