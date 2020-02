Eigeltingen vor 21 Minuten

Narrentage 2020: Bunter Start ins Festwochenende mit Nachtumzug und närrischem Treiben rund um die 23 Besenwirtschaften

Eigeltingen ist am Wochenende in Narrenhand. Tausende feiern bei den Narrentagen der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee im Narrennest Eigeltingen. Wir haben alle Bilder und zeigen laufend, was los ist!