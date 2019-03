von Susanne Schön

Ein Musikverein ist wie das Herz eines Ortes. Vielleicht gibt er nicht den Takt des Dorflebens an, doch geht mit Musik vieles besser. Welche Aufgaben ein Musikverein im Laufe des Jahres hat, konnte man bei der Hauptversammlung des Musikvereins Eigeltingen erleben. Bei ihm kommt in diesem Jahr auch noch Aktivität über den Ort hinaus dazu. Eigeltingen richtet das Bezirksmusikfest aus und geht dabei ungewöhnliche Wege.

Schon bei der Begrüßung durch den Vorsitzenden Jürgen Winter wurde die gute Zusammenarbeit mit Kirchenchor, Gesangverein und Narrenverein sichtbar. Zudem waren diverse nicht mehr aktive Ehrenmitglieder anwesend. Im Bericht von Schriftführer Florian Oexle lebten die Auftritte und Aktivitäten des vergangenen Jahres noch einmal auf. Dazu gehörten im Dorf vier weltliche und zwei kirchliche Auftritte sowie diverse Auftritte an Fasnacht. Die Musiker selbst richteten wieder das Waldfest, den musikalischen Muttertagsbrunch, das Jahreskonzert, den Vorspielnachmittag sowie das Weihnachtsliederspielen aus. Zudem wurde viermal auswärts gespielt. Neben den normalen Proben, einem Probenwochenende und der Musikprobe am Rathaus kamen noch ein Helferfest, eine Familienwanderung und die Beerdigung von Ehrenmitglied Wolfgang Martin. Die Kooperation mit der Schule zeigte sich unter anderem an deren Martinsmarkt.

Viele Jugendliche in musikalischer Ausbildung

Kassierin Lucia Hübschle schloss das Geschäftsjahr mit einem Plus ab. Gemeinderätin Andrea Oexle leitete die Wahlen, bei denen Vorsitzender Jürgen Winter, Kassierin Lucia Hübschle und Beisitzerin Maike Windmüller in ihren Ämtern bestätigt wurden.

Simone Windmüller aus dem Jugendleiterteam stellte die lebendige Jungmusik vor, egal ob die Aktivitäten musikalischer oder geselliger Art waren. Jugendleiterin Marijana Senger berichtete, dass mit einem Neuzugang aktuell 13 Jungmusiker in Ausbildung sind. Außerdem befinden sich 20 Schüler in der musikalischen Ausbildung innerhalb der Kooperation mit der Gemeinschaftsschule Eigeltingen. Selina Tress und Annkathrin Lehn legten das Jugendmusikerleistungsabzeichen in Silber ab. Jürgen Winter hob die Wichtigkeit der Jugendarbeit und deren Erfolge hervor, da der Musikverein nur mit der Jugend überleben könne.

Dirigentin strebt Zusammenarbeit mit anderen Musikvereinen an

Mit Spannung wurde der Bericht der Dirigentin Martina Bennett erwartet. Für sie war das Jahreskonzert der musikalische Höhepunkt. Die musikalische Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Musikvereinen sei die Zukunft, da ein Verein alleine nicht mehr die Vielfalt und das Volumen an verschiedenen Instrumenten und Stimmen stemmen könne. Sie dankte den Musikern, die sich für den Musikverein einsetzen und die Proben besuchen. Allerdings sei der Probenbesuch etwas gesunken. Auch darum bat sie um mehr Einsatz und Anwesenheit. Zwei Wiedereintritten stand ein Austritt gegenüber.

Beim letzten Jahreskonzert spielten die Musikvereine Eigeltingen und Heudorf als gemeinsames Orchester. Darin liegt für Eigeltingens Dirigentin Martina Bennett (vorne rechts) die Zukunft. | Bild: Susanne Schön

Es sind die auch Helfer im Hintergrund, die einen Verein am Laufen halten. So dankte Jürgen Winter Hubert Gommeringer für seine Tätigkeit als Notenwart und für das Notieren des Probenbesuches, sieben externen Musikern für ihre Treue zum Verein und Klaus Martin für seinen Parkplatz bei den Musikproben.