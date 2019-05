von Susanne Schön

Das Bezirksmusikfest für den Bereich Aachtal im Blasmusikverband Hegau-Bodensee fand in diesem Jahr beim Musikverein Eigeltingen statt. Dabei kam ein neues Konzept zum Tragen. Aus den Musikern der teilnehmenden Vereine wurden drei Orchester mit unterschiedlichen Stilrichtungen gebildet. Während bei manchem Musikverein die Besucherzahlen des Jahreskonzerts kein Problem sind, kämpfen andere mit sinkenden Werten. Das lässt sich auf andere musikalischen Anlässe übertragen. Eine allgemeingültige Lösung gibt es nicht.

Wie der Musikverein Eigeltingen auf das neue Konzept kam, erklärte dessen Vorsitzender Jürgen Winter: „Wir wollten neue Wege gehen.“ Denn die Musiker der Bezirksvereine haben persönliche Vorlieben bei den Stilrichtungen. Zudem sei es interessant, mit anderen Musikern des Bezirks zusammen zu spielen als mit den gewohnten Vereinskameraden. Und zu guter Letzt sei es ebenso interessant, den Stil eines anderen Dirigenten kennenzulernen.

Vor allem die Musiker und ihre Familien gehörten zu dem Zuhörern beim diesjährigen Bezirksmusikfest. | Bild: Susanne Schön

Darum gab es beim Bezirksmusikfest nun drei Konzerte in einem. Und die Musiker kamen jeweils aus verschiedenen Vereinen des Bezirks. Eröffnet hat den Abend das konzertante Orchester unter der Leitung von Eigeltingens Dirigentin Martina Bennett. Diese war rundum zufrieden: „Ich würde eine Wiederholung sehr begrüßen“, sagte sie. Nicht nur die Motivation der 45 Musiker bei den drei Proben sei beeindruckend gewesen. Es sei für sie auch toll, mit einem so gut besetzten Orchester zu spielen: „Es war fast Idealbesetzung.“

Als zweites spielten 60 Musiker unter der Leitung von Bezirksdirigent Thomas Bauer Unterhaltungsmusik. Auf dem Programm standen fünf Stücke, allerdings gab es viele Zugaben. Als Bezirksdirigent hatte Thomas Bauer in der Vergangenheit schon Gesamtorchester der Bezirksvereine dirigiert, doch sank bei den Bezirksmusikfesten alter Stilart die Begeisterung dafür. Nach rund drei Stunden waren die Musiker an diesem Abend aber noch voll motiviert. Den Abschluss machten 30 Musiker mit Marsch, Polka und Walzer unter der Leitung von David Johannes.

Die drei Dirigenten Thomas Bauer, Martina Bennett und David Johannes (von links) hatten mit den Musikern viel Freude bei Proben und Auftritt. | Bild: Susanne Schön

Das Konzept ging auf, wie einige Musiker erzählten. So spielt Hans-Jürgen Boldt normalerweise in Rorgenwies. Er war sehr gespannt auf Dirigentin Martina Bennett: „Es war mir egal, in welchem Orchester ich spiele. Da im konzertanten anfangs noch Musiker fehlten, stieg ich dort ein.“ Auch Volker Renner genoss dass Zusammenspiel mit Musikern anderer Vereine: „Ich habe mich darauf gefreut, auch wenn für uns der Termin nicht ganz gepasst hat.“ Denn die Musiker aus Heudorf bauen gerade ihr mehrtägiges Musikfest auf. Und der MV-Vorsitzende Jürgen Winter sagte: „Es waren schöne, lustige Proben. Bei mir kam nur positive Resonanz an. Es war schön zu erleben, wie Musiker miteinander Musik machen.“ Er dankte vor allem den Dirigenten und sah in unterschiedlichen Spielkombinationen die Zukunft für Musikvereine. Eine genaue Anzahl der Zuhörer war nicht zu erfassen, da ein Wechsel stattfand und nicht gezählt wurde.