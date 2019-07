Eigeltingen vor 39 Minuten

Motorradfahrer wird nach Kollision über Auto geschleudert

Eine schwer verletzte Person und Schaden von rund 7000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 7.45 Uhr an der Einmündung des Gemeindeverbindungswegs „Higgenhof“ in die Bundesstraße 14 ereignet hat.