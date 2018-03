Eigeltingen Modellprojekt Bläserklasse bewährt sich

Die Eigeltinger Bläserklasse ist ein Erfolgsmodell und soll nun eine Dauerkooperation zwischen Schule und Verein werden.

Zu Beginn dieses Schuljahres startete projektweise eine Bläserklasse mit 22 Fünftklässlern. In der Kooperation von Schule und Verein erlernen Schüler ein Blasinstrument und musizieren von Beginn an gemeinsam in einem Orchester. "Der Bläserklassenunterricht ist in die Rhythmisierung des Schulalltags integriert und wird in Kooperation von Lehrkräften der Schule sowie Instrumentallehrer des Musikvereins Eigeltingen gestaltet", erklärt Klassenlehrerin Anja Sans, die selbst begeisterte Musikerin ist. Dabei haben die Schüler die Wahl zwischen folgenden Instrumenten: Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Posaune, Horn, Euphonium und Schlagzeug.

Das Projekt kommt bei Schülern, Lehrern und Eltern sehr gut an. So soll nun aus dem Projekt Bläserklasse ab dem kommenden Schuljahr in eine Dauerkooperation werden. Auch den zukünftigen Fünftklässlern soll die Teilnahme ermöglicht werden. Die Bläserklasse bereichert vor allem das Schulleben musikalisch. Sie hat aber auch kleine Konzerte außerhalb der Schule, beispielsweise am Muttertagshock des Musikverein Eigeltingen. "Durch Konzerte erhalten die Jugendlichen soziale Anerkennung, stärken das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und steigern das positive Selbstwertgefühl. Dies sind wichtige Schlüsselkompetenzen zur erfolgreichen Gestaltung des eigenen Lebensweges", weiß Konrektor Andreas Rossatti durch seine eigenen Erfahrungen als Musiker.

Die Schüler erlernten nicht nur ein Blasinstrument sondern übernehmen auch Verantwortung gegenüber ihrem Leihinstrument. Dabei setzen sie sich handlungsorientiert mit den Grundlagen der Musiktheorie auseinander und stärken soziale Kompetenzen. Empathie, Teamgeist und gegenseitige Rücksichtnahme seien beim gemeinsamen Musizieren unverzichtbar, zählt der Konrektor auf.

Bereits in der Vergangenheit gab es eine Zusammenarbeit mit dem Musikverein. Einige der Schüler in der Bläserklasse hatten vor Beginn des Modellprojekts eine Beziehung zum Musikverein. Dieser erhofft sich natürlich auch Nachwuchs, der sich später auch fürs Vereinsleben begeistern kann.