von Susanne Schön

Die Sternsinger sind zwar noch nicht wirklich in den Gedanken der Menschen präsent, doch der Weg der drei Könige ist auch in der heutigen Zeit ein weiter und will gut vorbereitet sein. So laufen allerorten die Vorbereitungen bereits an. Eine besondere Unterstützung bekam in diesem Jahr die Seelsorgeeinheit Krebsbachtal/Oberer Hegau – das Sternsingermobil machte Station in Eigeltingen. Während der Schulzeit wurden den Schülern die Aktionen der Sternsinger von Martin Szudra nähergebracht.

Die Welt der Sternsinger war im Sternsingermobil auf dem Eigeltinger Schulhof hautnah erlebbar. | Bild: Susanne Schön

Der 22-Jährige war selbst Sternsinger und freute sich über die rege Beteiligung der Kinder: „Es ist erstaunlich, wie viele Sternsinger es hier schon gibt.“ Petra Truckenbrad-Hübner, die die Sternsinger in Eigeltingen begleitet und schon mehrmals mit ihnen im Weißen Schloss in Stuttgart den Ministerpräsidenten besuchte, freute sich ebenfalls: „Über 200 Kinder haben das Mobil an einem Tag besucht – so viele erreiche ich nicht mit Werbung.“

Doch nicht nur die Erwachsenen waren von der Aktion begeistert. Auch die Kinder zogen eine positive Bilanz nach ihrem Besuch mit Informationen und Mitmachangeboten. Marie befand: „Voll cool – ich will auch Sternsinger werden. Denn auch ich als Kind kann die Welt verändern.“ Mia erklärte: „Ich bin Sternsinger, weil ich will, dass es den armen Kindern besser geht.“ Und Paul wusste: „Wir bringen den Segen in jedes Haus.“ Lilli blickte in die Zukunft: „Ich freue mich. Ich darf zum ersten Mal Sternsinger sein.“

Thema war die Situation im Libanon

Das Sternsingermobil hatte für alte Hasen ebenso viel zu bieten wie für Kinder, die mit den Sternsingern noch nie etwas zu tun hatten. Denn es wurde zwar auch beantwortet, was Sternsinger so machen, aber es wurde auch auf den Libanon aufmerksam gemacht. Die Kinder konnten den Libanon mit allen Sinnen entdecken und arbeiteten in Gruppen zusammen. Über Kopfhörer konnten sie beispielsweise eine akustische Reise durch das Land machen. Zu hören waren Straßenlärm aus Beirut, Tanzmusik oder der Ruf des Muezzin.

In einer Kiste befanden sich landestypische Gegenstände wie die Fahne des Libanon – oder ein Kopftuch und ein Rosenkranz als Symbole für die verschiedenen Religionen. Ein Film von Reporter Willi Weitzel, der für die Sternsinger im Libanon unterwegs war, rundete die Eindrücke ab.

Mit dem gesammelten Geld werden arme Kinder unterstützt

So können die Sternsinger dann voll Enthusiasmus von Tür zu Türe ziehen und nicht nur den Segen in jedes Haus bringen, sondern auch mit dem gesammelten Geld Kinder unterstützen, denen es nicht so gut geht wie ihnen selbst.