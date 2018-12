von Susanne Schön

Vorbei sind die Tage, in denen Laienschauspiel auf Dorfbühnen besonders anspruchsvoll und lange sein müssen. Zum Glück. Heute sorgen Laienschauspieler für herzliche Lacher bei ihrem Publikum. Das gelang auch den acht Laienschauspielern im Homberger Dorfgemeinschaftshaus. Denn sie beherrschten nicht nur ihren Text, sondern auch die hohe Schauspielkunst. Regisseurin Martina Trunk hat wieder einmal die Rollen bestens vergeben.

Tanja Harder, Steffen Schober, Jasmin Rauch und Fabian Rauch sind vier der insgesamt acht Laienschauspieler, die ihr Publikum im "Tal der Suppen" zum Lachen brachten. Bild: Susanne Schön

Da war Sven Römer, der als italienischer Koch Muck-Muck niemals aus seiner Rolle fiel. Sowohl Akzent als auch Körpersprache ließen von Anfang an vergessen, dass er eigentlich ein Homberger ist. Die Herzen im Sturm eroberten auch Tanja Harder und Steffen Schober als alterndes Liebespaar. In beeindruckender Weise zeigten sie wie tief und unschuldig Liebe im Alter sein kann, trotz aller Gebrechen. Gerne wäre man als Zuschauer auf die Bühne gestürmt, um ihnen beim Aufstehen die Hand zu reichen.

Manchmal braucht es keine Worte

Dabei war es auch ein Vergnügen, die Schauspieler zu beobachten, wenn sie gerade ohne Sprechrolle nur auf der Bühne waren. Das Spiel mit Klischees auf dem Gebiet der Gastronomie, der deutsch-italienischen Freundschaft, der Seniorenliebe und der Obdachlosigkeit wurde liebevoll aber nie unter der Gürtellinie bearbeitet. So gab es von Anfang an Szenenapplaus und es wurde viel gelacht. Und wo kommt es schon vor, dass der Schauspieler einem Herrn in der ersten Reihe ein hochprozentiges Getränk reichen kann? Nur in Homberg mit seiner einzigartigen Nähe von Bühne und Schauspielern.

Die Vorstellungen des Homberger Weihnachtstheaters sind schon alle ausverkauft. Die Laienschauspielrer enttäuschten auch dieses Jahr nicht das Vertrauen, welches das Publikum in ihr Können setzte. Bild: Susanne Schön

Von Anfang an im "Tal der Suppen" dank Kleidung, Requisite und Bühnenbild

In den Kleidern eines Landstreichers schwer zu erkennen war Thomas Domogalla. Seine "Bekleidung" trug er erstmals bei der Nachmittagspremiere. "Da dachte ich schon, was habe ich mir da angetan", verriet er. Doch trugen Kleidung, Requisiten und Bühnenbild maßgeblich dazu bei, dass das Publikum von Anfang an ins "Tal der Suppen" eintauchen konnte. Kein Wunder, dass die Vorstellungen des Weihnachtstheaters bereits alle ausverkauft sind.