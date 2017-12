vor 4 Stunden SK Eigeltingen Körperverletzung und Drogenbesitz: 17-Jähriger greift 18-Jährigen mit Schlagstock an

Körperverletzung, Bedrohung und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie gegen das Waffengesetz werden einem 17-Jährigen zur Last gelegt, den Beamte des Polizeireviers Stockach am Samstagabend in Eigeltingen vorläufig festgenommen haben.