von Susanne Schön

Die Heilige Margarete ist in Reute allgegenwärtig: Die wichtigste Straße, die durch den Ort führt, heißt Sankt-Margareten-Straße, das Kirchen- und Dorffest heißt Margaretenfest und natürlich gibt es eine Dorfkirche namens St. Margarete. Deren jüngste Innenrenovierung war vor über 50 Jahren, und deshalb muss nun wieder Hand angelegt werden.

Die erste Vorstellung der Pläne fand im vergangenen Sommer beim Margaretenfest statt. Dabei wurden auch schon allerlei Kuriositäten versteigert – denn je mehr Eigenmittel für die Renovierung zusammenkommen, desto mehr kann die Kirche so gestaltet werden, wie es sich ihre Besucher wünschen.

Elektrik soll erneuert werden

„Ziel ist die Schaffung eines zeitgemäßen und stilechten Kirchenraumes“, erklärte Pfarrer Dominik Rimmele nun beim Tag der offenen Baustelle. Geplant ist, die Elektrik wieder funktionsfähig und betriebssicher zu machen und das Geläut wieder in Betrieb zu nehmen.

Pfarrer Dominik Rimmele (von links), Restaurator Jürgen Schulz-Lorch und Architekt Alois Stemmer arbeiten eng mit Handwerkern und Ehrenamtlichen zusammen. | Bild: Susanne Schön

Zudem muss einiges unternommen werden, um den Bestand der Raumschale zu sichern. So wurden bereits der Sockel renoviert und der Innenraum neu gestrichen. Dazu wurden die Kirchenbänke ausgebaut und eingelagert sowie ein Gerüst im Innenraum aufgebaut. Auch die Altäre mit ihren wertvollen Statuen werden restauriert.

Pfarrer rechnet mit 251.000 Euro

„Je größer die Beteiligung aus der Bevölkerung, desto schöner wird unsere Kirche St. Margarete„, betont Reinhard Schwanz, der nicht nur Nachbar der Kirche ist, sondern auch Ortsvorsteher von Reute. Pfarrer Dominik Rimmele rechnet mit Gesamtkosten von 251.000 Euro. Darin enthalten sind Baustelleneinrichtung und Gerüst, Naturstein, Putz- und Stuckarbeiten, Schreiner- und Glaser und Malerarbeiten und Baunebenkosten.

Viele schöne Details gilt es in der Kirche St. Margareten im Eigeltinger Ortsteil Reute zu erhalten und ins rechte Licht zu rücken. | Bild: Susanne Schön

Der größte Posten ist die Restaurierung der Altäre und Figuren. Glockenstuhl und Glockenanlage werden mit weniger als zehn Prozent zu Buche schlagen. Das kann Reute und die Seelsorgeeinheit Krebsbachtal-Hegau nicht alleine stemmen: Unterstützung und ein Darlehen gibt es von der Erzdiözese und einen Zuschuss vom Breisgauer Katholischen Religionsfonds. Der Rest von voraussichtlich über 90 000 Euro soll aus Eigenmitteln der Kirchengemeinde Krebsbachtal-Hegau, Eigenleistung und Spenden kommen.

Eucharistiefeier am 22. März

Zum Tag der offenen Baustelle kamen viele Bürger aus der gesamten Seelsorgeeinheit. Das anschließende Benefizessen war vor allem von Bürgern aus Reute besucht und ausverkauft. Auch dank der ältesten Bürger in Reute kamen mehr als 1000 Euro Spenden zusammen.

Eigeltingen Vorfreude beim MV Honstetten auf das Jahreskonzert Das könnte Sie auch interessieren

Auch wird einmal im Monat in den Kollekten in Honstetten für die Renovierung gesammelt. Die Eucharistiefeier am 22. März ist mit Kanzelpredigt. Denn es gab Menschen, die sagten, sie würden in die Kirchen kommen, wenn mal wieder von der Kanzel gepredigt würde, erklärt Pfarrer Dominik Rimmele. Das ließ dieser sich nicht zweimal sagen. Es folgt ein Apéro im Pfarrhaus.

„Margarete braucht Knete“

Weitere Aktionen unter dem Motto „Margarete braucht Knete fürs Geläute von Reute„ sollen folgen. Ein Pfarrer der Seelsorgeeinheit Krebsbachtal-Hegau ist immer auch Bauherr. Die Seelsorgeeinheit umfasst St. Mauritius in Eigeltingen mit der Filiale Homberg, St. Ulrich in Nenzingen, St. Peter und Paul in Orsingen, St. Blasius in Heudorf, St. Petrus und Catharina in Honstetten mit Filiale Eckartsbrunn und Reute sowie St. Maria in Rorgenwies.