von Susanne Schön

Die Feuerwehrabteilung Homberg-Münchhöf war für ihre Jahresübung dieses Mal in dem Ort Münchhöf unterwegs. Die Übungen finden abwechselnd in den Ortschaften und Höfen statt, die zu dem Ortsteil gehören. Das sind neben Homberg und Münchhöf die Höfe Hirschlanden, Brielholz sowie auch die Schweingruben. Zusammen leben etwa 430 Menschen in den Ortschaften und auf den Höfen.

Bei der jüngsten Übung in Münchhöf war für viele erstaunlich, dass es dort auch Mehrfamilienhäuser gibt. Die enge Anfahrt in einer Sackgasse bot zudem Schwierigkeiten. Übungsannahme war ein Küchenbrand. Bei Löschversuchen zog sich eine Person Brandverletzungen zu. Das Ehepaar flüchtete aufgrund der starken Rauchentwicklung auf den Balkon. Dort sahen sie die Nachbarn und setzten einen Notruf ab. Im Verlauf der Übung gab es hilfreiche Tipps für das Verhalten im Ernstfall.

Die Verletzten wurden über die Steckleiter vom Balkon gerettet. Eine wichtige Übung für die Feuerwehrmänner. | Bild: Susanne Schön

Anhand der Übungsannahme konnte die Fahrzeugaufstellung überdacht werden, da in dem engen Baugebiet auch nachrückende Kräfte noch zum Einsatzort kommen und trotzdem Verletzte abtransportiert werden müssen. Zudem wurde die Wasserversorgung überprüft. Für den Ersteinsatz hat auch das Homberger Fahrzeug einen Wassertank. Doch müssen Leitungen vom Hydranten aufgebaut werden.

Normalerweise arbeiten Feuerwehr und DRK in Eigeltingen eng zusammen, aber an diesem Abend hatte das DRK weitere Termine, sodass die zahlreichen Zuschauer erleben durften, dass sie auch bei den Feuerwehrangehörigen in guten Händen sind, da sie in erster Hilfe ebenfalls ausgebildet sind.

Während seine Kameraden sich ausrüsteten, erforschte Claus Muffler (links) die Lage. Abteilungskommandant Frank Martin moderierte die Übung. | Bild: Susanne Schön

Erst vor kurzem hatte sich die Feuerwehrabteilung Homberg-Münchhöf zur Hauptversammlung getroffen. Dort wurden Abteilungskommandant Frank Martin und Kassenwart Maik Reichle von den Kameraden wiedergewählt. Stellvertretender Abteilungskommandant ist Claus Muffler und Schriftführer Harald Fecht. Das Feuerwehrgerätehaus ist in Homberg. Dessen nötiger Umbau wurde von den Feuerwehrmännern selbst tatkräftig angegangen.