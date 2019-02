von Susanne Schön

Manchmal ist die Schule kein Ort des ruhigen konzentrierten Arbeitens – und das nicht nur während der Pausen, sondern auch während der Unterrichtszeiten. In Eigeltingen beispielsweise während der Unterrichtszeiten der Bläserklassen. Dass das Konzept der Bläserklasse auch in Eigeltingen erfolgreich ist, kann man unter anderem daran erkennen, dass es seit diesem Schuljahr sowohl in der sechsten als auch in der fünften Klassenstufe eine solche gibt.

„Musik ist ein wichtiger Bestandteil der ganzheitlichen Entwicklung eines jeden Kindes. Aus diesem Grund stärken wir den Musikunterricht an unserer Schule und bieten gemeinsam mit dem Musikverein Eigeltingen eine Bläserklasse an“, erklärt Anja Sans. Die Lehrerin ist selbst begeisterte Blasmusikerin und dirigierte schon verschiedenen Musikvereine. Sie ist quasi das Herz der Bläserklassen und begeistert Schüler und Erwachsene mit Lehrerin Rebecca Frommert und dem Lehrer der Blasmusikschule Aachtal Benedikt Ammon für das nachhaltige Projekt. Dieses beinhaltet vor allem eine Kooperation zwischen Schule und Musikverein. Die Schüler lernten aber ebenso von Instrumentenbauer Fritz Lüttke und seinen Mitarbeitern, wie sie ihre Instrumente am besten pflegen.

Auftritte bei Veranstaltungen des Musikvereins

„Normalerweise findet Schule meist eher intern statt. Die Bläserklassen gehen nach außen“, verrät Anja Sans. So sind die Musiker der Bläserklasse oftmals bei Veranstaltungen des Musikvereins eine gerne gesehene Bereicherung. Sie traten beispielsweise schon beim Muttertagsbrunch und dem Vorspielnachmittag auf, und gemeinsam mit dem Musikverein gab es ein Platzkonzert beim Martinsmarkt. Zudem wurden Weihnachtslieder sowohl an der Schule als auch in der Lochmühle gespielt. Die Bläserklasse durfte auch bei der „Klingenden Mainau“ nicht fehlen.

Am heutigen Dienstag, 12. Februar, hat die Bläserklasse einen Auftritt als „Special guest“ beim Musikalischen Abend der Gemeinschaftsschule Manzenberg. Mit dem dortigen Lehrer der Bläserklasse hat Anja Sans studiert. „Unsere Schüler können hier sehen, was aus einer langjährigen Bläserklasse werden kann. Und auch die gemeinsamen Proben geben sicherlich interessante Impulse“, freut sich Anja Sans schon auf die besondere Veranstaltung.

Selbst "Hänschen klein" wurde neu entdeckt

In den Bläserklassen spielen nicht etwa Kinder, die bereits von Elternhaus musikalisch vorgeprägt sind. Für viele ist es der erste Kontakt mit einem Blasmusikinstrument. So gebe es auch zwei Flüchtlingskinder, die hier Posaune lernen würden. Ein Instrument, dass es in ihrer Heimat gar nicht gebe, berichtet Sans. In den Bläserklassen lernen die Schüler aber nicht nur Blasmusikinstrumente und deren Pflege kennen. Sie kommen auch mit verschiedensten Musikrichtungen in Kontakt. Selbst Volks- und Kinderlieder wie „Hänschen klein“ werden neu entdeckt.

Da die Kinder ihr eigenes Instrument haben, war die Schule sehr froh über die Unterstützung durch die Schulstiftung Baden-Württemberg. Diese förderte den Kauf der Instrumente der neuen Bläserklasse.