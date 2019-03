von Susanne Schön

Einer der Höhepunkte der Honstetter Dorffasnacht ist der Rosenmontag. Es gibt zwar keinen großen Umzug mehr, doch Narren aller Generationen zünden ein Feuerwerk närrischen Frohsinns in der Tudoburghalle. Im Gegensatz zum Zunftabend sind hier auch die ganz Kleinen schon dabei.

Auffällig waren die Kreativität und der Aufwand, der in Choreografie, Kostümen und Bühnenbild steckte. Tänze, Sketche, Lieder und Wortbeiträge ergaben einen abwechslungsreichen Nachmittag. Wolfgang Braun machte dem SÜDKURIER eine Liebeserklärung. Er fand noch viele Anwendungsmöglichkeiten jenseits des Lesens. Allerdings gab es auch Wermutstropfen, denn nicht immer ist er in dem entlegenen Dorf rechtzeitig im Briefkasten: "SÜDKURIER, welch edles Blatt – wohl dem, der einen hat!"

Bluesbrothers richten Kinderecke auf der Bühne ein

Der Sängermist wurde würdig von acht Sängern vertreten, die hingebungsvoll und spontan über verschiedene Salate sangen. Elf Bluesbrothers zeichneten sich unter anderem dadurch aus, dass ihre sechs Kinder während des Auftritts eine eigene Kinderecke auf der Bühne hatten. Das Männerballett übernahmen zehn junge Frauen zu einem aktuellen Fasnachtshit.

Manchem Mann blieb das Lachen im Hals stecken, als die Luusi-Wieber Bühne und Kirche eroberten. Wortgewandt und logisch schlüssig warfen sie einen Blick in die Zukunft in der die Frauen auch in der Kirche das Heft fest in der Hand halten. Kritische Töne schlug Bernhard Bach in Richtung Verwaltung bezüglich der Tudoburghalle an. Denn das Klimakonzept war an Fasnacht noch nicht umgesetzt. Mal war es zu warm, mal zu kalt.