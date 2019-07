von Susanne Schön

Auch vermeintlich unscheinbare Tagesordnungspunkte können Sprengstoff in sich haben. Dies zeigte sich in der jüngsten Eigeltinger Gemeinderatssitzung. Unter „Feststellung von Hinderungsgründen für die neu gewählten Gemeinderäte“ verbirgt sich normalerweise einfach eine Freigabe, da Hinderungsgründe bereits bei der Kandidatur überprüft werden.

Doch schon beim Beschlussvorschlag war absehbar, dass dies nicht so einfach würde: „Der Gemeinderat stellt fest, dass nach Wegfall des Hinderungsgrunds gemäß Paragraf 29 Absatz 1 Ziffer b Gemeindeordnung bis zum 29.07.2019 keine weiteren Hinderungsgründe der Gewählten bestehen.“ Am Montag, 29. Juli, ist die konstituierende Sitzung des Eigeltinger Gemeinderats. Keiner nannte den Namen Reiner Müller, doch wer den Wahlkampf verfolgt hatte, wusste, dass er gemeint war.

Eigeltingen Gemeinderatswahl Eigeltingen: CDU verliert, Freie Wähler gewinnen 7 Prozent Das könnte Sie auch interessieren

Gemeinderat Manfred Schwanz beklagte: „Schon bei der Bekanntgabe der Wahlvorschläge habe ich auf den Hinderungsgrund hingewiesen.“ Dass dieser bis jetzt nicht nachweisbar behoben wurde, sei moralisch nicht in Ordnung vom Kandidaten. Das Problem: Reiner Müller wurde noch im Mitarbeiterverzeichnis der Stadt Stockach als Sachgebietsleiter Tiefbau und Kanalunterhaltung geführt. „Ein Aufhebungsvertrag liegt vor, wird aber erst nach der Gemeinderatssitzung von Stockach am 3. Juli rechtskräftig“, erklärte Reiner Müller auf SÜDKURIER-Nachfrage.

Kritik am Datum der konstituierenden Sitzung

Manfred Schwanz mahnte auch die späte konstituierende Sitzung an. Hauptamtsleiter Walter Braun erklärte: „Aufgrund des auszählungsaufwändigen Wahlsystems in Eigeltingen sind wir meist bei den letzten, die im Wahlkreis die Unterlagen abgeben können. In diesem Jahr galt es zudem die Sitzverteilung aufgrund des Wahlergebnisses abzuklären.“ Darum läge bis jetzt auch noch kein Wahlprüfungsbescheid vor. Einen Monat nach der Bekanntgabe (6. Juni) sei die Wahl trotzdem gültig.

Bürgermeister Alois Fritschi verwehrte sich gegen die Vorwürfe, es sei irgendwie gemauschelt worden: „Der Vorwurf ist unredlich.“ Manfred Schwanz sprach sich gegen den Beschlussvorschlag aus und Nicolai Van der Bellen enthielt sich der Stimme. Reiner Müller muss nun bis zum 29. Juli nachweisen, dass sein Anstellungsverhältnis bei der Stadt Stockach beendet ist. Nur dann kann er als Eigeltinger Gemeinderat vereidigt werden.