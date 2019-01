von Susanne Schön

Das diesjährige Oldtimertreffen des Motorsportclubs Heudorf findet erstmals gemeinsam mit dem Musikverein bei dessen Musikfest statt. Diese Neuigkeit teilte der MSC-Vorsitzende Steffen Schober bei der Hauptversammlung mit. Auch die Vorsitzende Extern des Musikvereins, Sabrina Kupferschmid, nahm an der Sitzung teil. Gemeinsam stellten die beiden Vorsitzenden das von den Vorständen erarbeitete Konzept vor.

Nachgedacht hatten beide Vereine schon länger über eine mögliche Kooperation. Denn bei beiden ist die Zahl der helfenden Mitglieder begrenzt. Durch eine Terminenge, an deren Anfang das Dorffest in Eigeltingen steht, gab es nun einen konkreten Anlass, das Projekt in Angriff zu nehmen. So wird das MSC-Oldtimertreffen am Sonntag des Musikfests ausgerichtet. Die Bewirtung im Festzelt läuft komplett über den Musikverein, der von Helfern des MSC ebenso unterstützt wird wie beim Auf- und Abbau des Festzelts.

Fortsetzung der Zusammenarbeit hängt vom Erfolg ab

Abgerechnet wird über eine Pauschale pro angemeldetem Teilnehmer des Oldtimertreffens. Zudem liegen tagesgenaue Abrechnungen bei beiden Vereinen vor, sodass die Summe eventuell auch angeglichen werden kann. "Ich freue mich, dass dank der Zusammenlegung beider Termine eine Entzerrung geschaffen werden konnte", betonte Ortsvorsteher Harald Roth. Auch die Dorfgemeinschaft wachse so zusammen und es sei beiden Vereinen geholfen. Ob dies ein einmaliges Projekt wird oder es für die Zukunft dabei bleibt, wird der Erfolg zeigen.

In der Versammlung wurden der zweite Vorsitzende Oliver Werner, Kassierer Michael Krämer und der zweite Beisitzer Markus Frank sowie die Kassenprüfer Ernst Heim und Mailin Papaccio in ihren Ämtern bestätigt. Für die Teilnahme am Kinderferienprogramm, letztes Jahr fuhr der MSC erstmals in diesem Rahmen Kart, die Bildersuchfahrt und die Weihnachtsfeier gab es bei der Hauptversammlung noch keinen festen Termin. Die Ehrungen verdienter Mitglieder fand erstmals nicht in der Versammlung statt, sondern soll beim Oldtimertreffen erfolgen.