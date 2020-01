von Susanne Schön

Beim Dreikönigsschoppen in Heudorf wurde der Vorsitzende der Heuliecher, Norbert Roth, ausdrücklich vom Landvogt Christian Herz für die Führung des Narrenvereins gelobt: „Es ist toll, wie offen ihr auch schwierige Themen angeht und wie ihr zusammenarbeitet.“

Klos als Biogasanlagen?

Denn längst werden am Dreikönigsschoppen nicht nur das Fasnachtsmotto und die Fasnachtstermine bekannt gegeben sowie Ehrungen durchgeführt. Dass sich die Heuliecher vor schwierigen Themen nicht scheuen, zeigt auch das diesjährige Fasnachtsmotto: „Das Klima wandelt – Heudorf handelt!“

Norbert Roth hatte auch gleich gute Ideen für den Klimawandel oder besser für den Sonntagsumzug parat. Man könne Klos als Biogasanlagen mitnehmen oder mit Windrädchen Energie erzeugen.

Ein silberner und vier goldene Orden

Wichtig sind nichtsdestotrotz Ehrungen. Corina Knittel ließ aus dem Urlaub grüßen, sonst hätte sie sowohl einen silbernen Orden vom Verein als auch von der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee bekommen.

Von letzterer konnte Landvogt Christian Herz gleich vier goldene Orden überreichen. Wie immer hatte er sowohl für Martina Jäger als auch Patrick Roth, Simon Baumann und Markus Reichle auch persönliche Worte dabei.

Finanzierung für Museum noch offen

Auf Anregung von Norbert Roth gab er ebenso den Stand des Fasnachtsmuseums bekannt. Dieses müsse bald ausgeräumt werden und dann habe man bis zum Neubau kein Museum mehr. Baugenehmigungen und Bebauungsplanänderungen seien gestellt.

Eigeltingen 25 Jahre Schtägge Näschter Das könnte Sie auch interessieren

Einen Spatenstich werde es aber erst bei stehender Finanzierung geben. „Wer noch jemand kennt, der Geld, Baumaterial oder Arbeitsleistung spenden möchte, der darf sich gerne melden“, fragte er um weitere Unterstützung an.

Verein denkt über Lumpenkapelle nach

Eines der schwierigen Themen in Heudorf war die Musik an Fasnacht. Mancher Musiker mag an Fasnacht nicht spielen, mancher ist krank, viele müssen arbeiten und oder seien in Ausbildung und damit nicht vor Ort.

So wurde über die Einführung einer Heudorfer Lumpenkapelle nachgedacht, für die sich spontan Patrick Roth als Schlagzeuger fand. Norbert Roth betonte: „Die Musik ist im Dorf wichtig! Wir müssen zudem Nachwuchs für alle Vereine finden.“