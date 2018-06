Eigeltingen Gemeinschaftsschule Eigeltingen führt Profilfach Informatik/Mathe/Physik ein

Die Schule will im Wettbewerb um Schüler mit einem neuen Fach auftrumpfen. Der Gemeinderat erhöht indes auch die Essenspreise in der Mensa nach einem gestaffelten System – das Defizit galt als zu groß.

Der Gemeinderat tagte dieses Mal nicht wie üblich im Sitzungssaal, sondern in der Mensa der Eigeltinger Gemeinschaftsschule. So konnten sich die Gemeinderäte vor Ort informieren, denn es war eine Ratssitzung der Schulthemen. Schulleiter Michael Wernersbach und sein Stellvertreter Andreas Rossatti zeigten den Räten die neuen Naturwissenschaftsräume. „Nun sind wir auf gutem Niveau“, freute sich der Schulleiter. Als nächstes Renovierungsprojekt stehen die WC-Anlagen an, ein Zuschussbescheid liegt schon vor (siehe Infokasten). Ebenso wurde das neue Außengelände besichtigt, welches beim Schulfest eingeweiht wurde.

In der Sitzung wurde die Einführung des Profilfachs IMP (Informatik, Mathematik und Physik) ab Klasse acht beschlossen. Da diese Einführung der Gemeinde keine Kosten verursacht, fiel die Zustimmung besonders leicht. Für die Schule sei die Einführung ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal, führte Wernersbach aus. Das Profilfach konnte beantragt werden, weil es in Eigeltingen entsprechende Fachlehrer gibt. Zudem hat die Schule die erforderlichen Naturwissenschaftsräume und eine gute IT-Versorgung. Neben Kunst sowie Natur und Technik haben die Schüler nun eine weitere Wahl. Dies gilt im Wettbewerb um Schüler als ein wichtiges Plus.

Weiteres wichtiges Alleinstellungsmerkmal sei die Schulmensa mit dem frisch gekochten Essen. Der Gemeinderat diskutierte die Erhöhung der Essenskosten. Da die Kosten im Einkauf gestiegen sind, gibt es aktuell eine Unterdeckung von dreißig Cent pro ausgegebenem Essen. Der Elternbeirat hat signalisiert, dass die Eltern bereit wären, eine Erhöhung von zwanzig Cent zu tragen. Die Gemeinde bezuschusst schon jetzt jedes Essen mit 60 Cent. Dazu kommen noch die laufenden Kosten beispielsweise für Wasser und Strom.

Der Eigeltinger Hauptamtsleiter Walter Braun erklärte: „Wir haben eine monetäre und ideelle Verpflichtung.“ In der Diskussion ging es auch um Wertschätzung für Lebensmittel und das gemeinsame Essen. Der Schullleiter erklärte, dass es auch Familien gebe, bei denen die Bezahlung der Mahlzeiten ein finanzielles Problem sei. Darum solle die Erhöhung maßvoll sein. „Zum Gelingen der Ganztagesschule gehört das Essen dazu“, meinte Bürgermeister Alois Fritschi.

Am Ende beschloss der Gemeinderat dann, dass sich Kommune und Eltern die Anhebung der Essenspreise zu gestaffelten Anteilen – je nach Gericht – teilen. Damit kosten die Mensa-Speisen künftig 3,70 Euro und 3,80 Euro.