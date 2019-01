von Susanne Schön

Die Baugesuche im Gemeinderat zeigten die ganze Vielfalt dieses Themengebiets. Darunter waren beispielsweise der Neubau einer Lagerhalle für Fahrzeuge, Geräte und Materialien eines Handwerksbetriebs im Eigeltinger Gewerbegebiet. Auch auf dem Bollenberg wurde die Erweiterung eines Handwerksunternehmens um eine Halle beantragt. Hier gab es bereits im Vorfeld eine positiv beschiedene Bauvoranfrage.

Ebenfalls in Eigeltingen aber in der Hinterdorfstraße stimmte der Rat dem Bauantrag für eine Erweiterung eines bestehenden Wohnhauses zu. Gemeinderat Ewald Halder sagte: "Das ist eine gute Sache. Hier wird mehr Wohnraum geschaffen und Parkraum ist auch ausreichend vorhanden."

In Reute stimmte das Gremium dem Neubau einer landwirtschaftlichen Maschinen-Lagerhalle zu. In Honstetten traf der Anbau eines Treppenhauses mit Balkon und einer Dachgaupe auf Einvernehmen, sowie der Umbau mit Erweiterung eines Wohnhauses in Eckartsbrunn.

Dass die Entscheidungen aber nicht immer so leicht sind, zeigte sich bei dem Antrag auf Errichtung einer Überdachung mit 4,5 Metern Durchfahrthöhe, 8,5 Metern Länge und vier Metern Breite in Honstetten. Hier galt es sowohl für den Ortschafts- als auch den Gemeinderat privatrechtliche und Städtebaurecht zu trennen. Denn das Erstgenannte ist nicht Sache der Räte, aber sie kennen die örtlichen Gegebenheiten und betroffenen Personen. Dieser Zwiespalt spiegelte sich in den Abstimmungsergebnissen wieder. Während alle anderen Bauanträge einstimmig waren, gab es hier sieben Zustimmungen, drei Enthaltungen und sogar zwei Gegenstimmen. Doch die endgültige Entscheidung in dieser Angelegenheit liegt beim Baurechtsamt.