von SK, dpa

Der Brand brach in den frühen Morgenstunden des heutigen Samstag, 20. Juli, aus. Laut einer Mitteilung der Polizei wurden Feuerwehr und Polizei gegen 3.45 Uhr darüber informiert. Menschen wurden nicht verletzt, wie das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Konstanz am Vormittag auf Anfrage mitteilte. Der Gebäudeteil, in dem unter anderem Maschinen und Werkzeuge gelagert waren, sei vollständig niedergebrannt, teilte die Polizei mit. Der Wohnbereich des Hofes sei nur teilweise beschädigt worden.

Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Zur Brandbekämpfung im Einsatz waren die Feuerwehren aus Eigeltingen und Stockach.