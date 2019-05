von Susanne Schön

Der Förderverein Römischer Gutshof ist eine feste Größe im Leben der Gemeinde und ist doch unter den Einwohnern eher unbekannt. Seine Hauptaufgabe ist die Instandhaltung des Geländes zwischen Homberg und Eigeltingen. Dort wurde ein Nutzgebäude aufgemauert und die Villa Rustica mit intakter Hypocausten-Heizung sicher in der Erde verwahrt. Die Modellierung der Erde lässt die Ausmaße erkennen. Ein Weihestein wurde nachgebaut, das Original ist in Karlsruhe im Museum. Zudem geben Hinweistafeln interessante Fakten zum Leben der Römer an diesem Ort.

Zur Instandsetzung gehört vor allem Mähen und Jäten. Bei der Hauptversammlung des Vereins wurde eine weitere Bienenweide angeregt. Im vergangenen Jahr wurden schon zusammen mit den Imkerverein zwei weitere Bäume gepflanzt. Die Anlage lädt zum Verweilen ein, der Ausblick ist traumhaft. Zudem bietet der Förderverein auch interessante Führungen. In diesem Jahr wird es diese auch wieder am Tag des Offenen Denkmals geben. Zudem ist für das kommende Jahr eine historische Weinprobe geplant.

Einmal im Jahr organisiert der Förderverein in den Sommerferien eine Exkursion mit geschichtlichem Hintergrund. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den Römern. In diesem Jahr soll es wieder zum Campus Galli gehen. Die Verantwortlichen hoffen auf Familien mit Kindern, die mit auf Exkursion gehen.

Das Vereinsprozedere war schnell abgehakt, obwohl es grundlegende Veränderungen im Vorstand gab. Gründungsmitglied und ehemaliger Schatzmeister Ewald Halder löste Klaus Hausschild als Vorsitzender ab. Dieser hatte den Vorsitz seit der Gründung 2004 inne.

Neue Schatzmeisterin ist Anita Braun. In Ihren Ämtern bestätigt wurden der stellvertretende Vorsitzende Georg Schefczyk, Schriftführerin Monika Schneider sowie die Beisitzer Herbert Lehmann, Hans-Joachim Schuster, Rupert Schimpeler und Peter Koebbel. Kassenprüfer sind Joseph Löffler und neu Fabian Rauch. Aktuell hat der Förderverein 65 Mitglieder.