von Susanne Schön

Die Entwicklung neuer Baugebiete wird für Kommunen immer schwieriger. Flächenverbrauch und Nachverdichtung waren denn auch Thema im Eigeltinger Gemeinderat, als dieser zur letzten Sitzung dieses Jahres zusammentrat. Dabei zeigte sich: In Eigeltingen ist die Baunachfrage weiter ziemlich groß. Der kleine Bauboom hat auch Auswirkungen auf die Gewerbesteuereinnahmen: Eigeltingen legt zu und erreicht mittlerweile schon Steißlinger Niveau.

Bollenberg Nord: Städteplaner Andreas Wieser stellte die Planung für das Wohnbaugebiet „Bollenberg Nord“ im Ortsteil Eigeltingen vor. Es umfasst eine Nettobaufläche von 2,27 Hektar. Es bezieht Außenbereichsflächen ein und soll im beschleunigten Verfahren nach Paragraf 13b des Baugesetzes aufgestellt werden.

Der Gemeinderat beauftragte in der Vergangenheit bereits den Erschließungsträger RBS-Wave. Die Gemeinderäte stellten zur Planung Fragen und gaben Anregungen. Es gibt Mehrfamilienhäuser sowie größere und kleinere Grundstücke. Diskutiert wurde darüber, Doppel- und Reihenhäuser in die Planung einzubinden, doch wurden diese bereits in der Vergangenheit in Eigeltingen nicht nachgefragt.

„Da Reihenhäuser über einen Bauträger erstellt werden, können Bauwillige die kommunalen Bewerbungskriterien umgehen“, merkte Andreas Wieser zudem an.

Die Räte diskutierten ebenfalls die Erreichbarkeit landwirtschaftlicher Flächen hinter dem Baugebiet und somit auch Straßenbreiten. So wurde die Straßenbreite um 50 Zentimeter auf sechs Meter erhöht. Auch nahm der Planer gerne die Anregung bezüglich der Abwasserbeseitigung auf. Es sollen vorhandene Ressourcen überprüft und in die Planung aufgenommen werden. Neben der Dimensionierung der Kanalisation gehört dazu auch eine zentrale Pumpstation und eine große Sickermulde. Die genaue Planung wird erst im neuen Jahr konkret werden, doch das beschleunigte Verfahren musste noch in diesem Jahr auf den Weg gebracht werden.

Private und Firmen wollen bauen: Auf der Tagesordnung standen auch neun private und gewerbliche Baugesuche. Allen wurde das kommunale Einverständnis erteilt. Bürgermeister Alois Fritschi wies auf die Entwicklung hin, dass Eigeltingen bei den Gewerbesteuern die Höhe von Steißlingen erreicht habe. Dies sei unter anderem dem Unternehmen Aptar zu verdanken, das acht Granulatsilos aufstellen wolle.

Trotz Angrenzerbeschwerden stimmte der Gemeinderat dem Neubau einer Metzgerei in Honstetten aus städtebaulicher Sicht zu. Ortsvorsteher Werner Hirt gab an, der Ortschaftsrat sehe darin eher eine Aufwertung des Ortes.

Investition: In Heudorf möchte ein Betrieb Lagerhallen neu bauen. Auch bei diesem Ansinnen sah der Gemeinderat keine Probleme. Der Betrieb im Außenbereich habe sich auch in der Vergangenheit vergrößert, hieß es im Rat. „Wir möchten den Unternehmer unterstützen“, betonte der Bürgermeister.

Nachfrage nach Bauplätzen: Private Baugesuche sind auch durch die Ausweisung von Baugebieten möglich. In Eigeltingen gibt es oder wird es in naher Zukunft in den meisten Ortsteilen noch Bauplätze geben. Diese werden rege nachgefragt.