

Bei der Firma Aptar konnte fast ein Jahr nach dem Erhalt des roten Punktes Richtfest für ein neues Gebäude am Standort Eigeltingen gefeiert werden. Dazwischen lagen interessante Bodenfunde wie Hochspannungskabel und Klärbecken.

Arbeitsplätze werden attraktiver

Und doch freute sich Thomas Klofac, Geschäftsführer von Aptar Radolfzell über einen reibungsloser Bauverlauf mit einem Generalunternehmer. „Wer hätte das vor 30 Jahren gedacht“, sagte er rückblickend. Damals hätte in Eigeltingen eine verlängerte Werkbank entstehen sollen.

Doch der Standort hat sich gemacht. Mit dem Neubau ist ein weiterer Schritt Richtung Standortsicherung gemacht. Zudem werden die Arbeitsplätze attraktiver, da mancher zur Überbrückung in gut ausgebauten Containern gearbeitet hat.

Fritschi freut sich über Jobs und Steuern

Auf lange Sicht entstehen hier weitere 100 Arbeitsplätze. „Ein Unternehmen das nicht lärmt oder Schmutz bereitet dafür viele Arbeitsplätze stellt und mit seiner Gewerbesteuer vieles in der Gemeinde ermöglicht – was will man als Gemeinde mehr“, so Bürgermeister Alois Fritschi, der sich über die gute Zusammenarbeit mit Aptar freut. Er hatte die passenden Straßenschilder für das neue Gebäude dabei.

Die Anwesenheit von Hauptamtsleiter Walter Braun und seinem Stellvertreter Thomas Kech sowie der stellvertretenden Bürgermeisterin Katja Hertell unterstrich die gute Zusammenarbeit.

Ideen für innovative Packmittel

Aptar investiert in das neue „Customer Relation Center“ circa sechs Millionen Euro. Hier entstehen Ideen für innovative Packmittel, die im Werk Eigeltingen gefertigt und weltweit in die pharmazeutische Industrie exportiert werden.

Für April ist die Abnahme geplant und im Mai soll die offizielle Übergabe sein. Im viergeschossigen Gebäude mit 2185 Quadratmetern wird das Kundenempfangs- und Innovationszentrum einziehen. Hier sowie im Analytischen Labor und beim Technischen Service im Erdgeschoss entstehen 96 Arbeitsplätze. Es werden auch zusätzliche Parkplätze für E-Mobilität geschaffen.

Am Donnerstag konnte bei Aptar Richtfest gefeiert werden. Für Mai 2020 ist die offizielle Eröffnung geplant. | Bild: Susanne Schön

„Gute Kommunikation ist für unser Unternehmen wichtig“, erklärte Thomas Klofac. Darum werde das Gebäude mit einer zweigeschossigen Brücke mit dem Bestandsgebäude verbunden.

Auf Reden folgt Richtspruch

Den kurzen Reden von Geschäftsführer Klofac und Bürgermeister Fritschi folgte der Richtspruch. Dieser fasste zusammen, wer alles zum Gelingen beitrug – von den Statikern und Geologen, die den Baugrund zähmten, über das schöne Eigeltingen bis zu den Theoretikern, die mit ihren Plänen und Ideen ebenfalls zum Gelingen betrugen.

Und ab Mai werden dann glückliche Mitarbeiter einziehen und mit gutem Betriebsklima auch diese Räume beleben, so Bürgermeister Alois Fritschi.