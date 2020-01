Abgelagerter Ruß im Kamin einer Holzofenheizung hatte sich entzündet, schreibt die Feuerwehr Eigeltingen in einer Pressemitteilung. Mehrere Trupps, teils unter Atemschutz, waren im Einsatz. „Am Kaminkopf auf dem Dach wurde mit Hilfe des Kaminkehrwerkzeuges der Schornsteinzug offengehalten und der aufgequollene Ruß an der Kaminwandung abgeschlagen. Die herunterfallenden Teile wurden in eine Schuttmulde geräumt und im Freien mit Wasser gelöscht“, beschreibt die Feuerwehr den Einsatz.

Da aufgrund der großen Hitze die Gefahr bestand, dass sich im Bereich des Kamins Gegenstände oder brennbare Materialen in den Wänden und Zwischenböden entzünden, wurde der Brandschutz im Haus sichergestellt.

Durch den Einsatz der Wärmebildkamera konnten die Einsatzkräfte abschließend das Vorhandensein von Glutnestern ausschließen. Sie konnten das Haus nach zwei Stunden wieder für die Bewohner freigeben.