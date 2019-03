von Susanne Schön

Die Gesamtfeuerwehr Eigeltingen hat auch eine Abteilung Eigeltingen, sie ist eine von sechs aktiven Abteilungen. Dazu kamen bei der Hauptversammlung im Gerätehaus auch Berichte der Aktivitäten der Altersabteilung und der Jugendfeuerwehr. Kommandant Markus Reichelt begrüßte nicht nur seine aktiven Kameraden und die anderen Abteilungskommandanten, sondern auch Vertreter der örtlichen Vereine und des Gemeinderats. Dies zeigte die enge Verbundenheit und Zusammenarbeit sowie die Wertschätzung, die die Feuerwehrleute in Eigeltingen genießen.

Schriftführerin Regina Glatt legte einen umfangreichen Bericht vor. „Die Feuerwehr wird zur Unwetterwehr“, kommentierte Bürgermeisterstellvertreterin Katja Hertell. Denn acht der 18 Einsätze des vergangenen Jahres waren Unwettereinsätze. Viermal wurde die Wehr zu Bränden gerufen und dreimal als Amtshilfe zu Türnotöffnungen, zweimal mussten die Pumpen ausgepackt werden und einmal galt es technische Hilfe zu leisten.

Standardisierte Abläufe erleichtern die Zusammenarbeit

„Zum Glück sind wir so gut ausgebildet“, freute sich der Kommandant aller Abteilungen, Ralf Martin. Dass man gut miteinander arbeiten könne, läge auch an standardisierten Abläufen. So konnte neben vielen abteilungsinternen Übungen auch auf abteilungsübergreifende Übungen sowie eine Gesamtübung zurückgeblickt werden. Die gute Zusammenarbeit liegt ebenso in guter Ausbildung und langjähriger Erfahrung begründet. So wurden Berkan Alimanov, Laura Brandt, Kevin Kenner und Jens Riedle zu Feuerwehrmännern befördert. Sabrina Gerlach, Natascha Glück, Roman Martin und Rainer Rauch wurden zu Hauptfeuerwehrmännern befördert. Marco D’Agostino ist nun Löschmeister. Nachträglich für 15 Jahre im Feuerwehrdienst geehrt wurde Tobias Renner. Matthias Lehn und Matthias Martin wurden für 30 Jahre im aktiven Dienst und permanenten Einsatz zu Ehrenmitgliedern ernannt. Sie waren beide im vorderster Front im Ausschuss tätig.

Die Freude an der Verantwortung und Kameradschaft mag auch von den vielfältigen Aktivitäten der Wehr kommen. So ging man gemeinsam auf Motorradausfahrten und Ausflüge und besuchte die Canstatter Wasen. In der Dorfgemeinschaft engagierte man sich an Fasnacht nicht nur bei der Umzugssicherung oder Brandwachen. Man nahm aktiv am Bunten Abend teil. Zudem ist die Feuerwehr wichtiger Teil bei Kirchenfest und Volkstrauertag.

Kommandant fordert Gemeinderat zur Schaffung von Wohnraum auf

Markus Reichelt blickte auf kommende Ereignisse. So werde man am Dorffest im Juni mit einer Fahrzeugausstellung teilnehmen und Mitgliederwerbung betreiben. Denn durch Wegzug und Studium schwinde aktuell die Zahl der Feuerwehrangehörigen. „Sorgen sie dafür, dass unsere Kameraden in Eigeltingen Wohnraum finden“, bat der Abteilungskommandant in Richtung Gemeinderat.

Die Feuerwehrleute rief er auf, eine oder mehrere Wettkampfgruppen zu bilden. Darüber hinaus stellte er eine gemeinsame Übung mit Rorgenwies und Heudorf im Frühjahr sowie eine gemeinsame Übung mit Honstetten und Reute im Herbst in Aussicht. Zudem werde man das in der „Midlife-Crisis“ befindliche Fahrzeug im Auge behalten, welches aktuell mit 15 Jahren mit ungewöhnlich hohem Reparaturbedarf auffalle.