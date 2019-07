von SK

Das Unglück ereignete sich laut einer ersten Meldung der Polizei in Eigeltingen-Krätlemühle. In dem Ökonomiegebäude waren unter anderem Werkzeuge und Maschinen gelagert. Auch der Wohnteil ist laut Polizeiangaben teilweise beschädigt. Die Feuerwehren aus Eigeltingen und Stockach waren im Einsatz. Die Ursache des Brandes ist noch nicht klar. Menschen wurden nicht verletzt, wie das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Konstanz am Vormittag auf Anfrage mitteilte. Den materiellen Schaden schätzen die Beamten auf etwa 150 000 Euro.