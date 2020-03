von Susanne Schön

Der Musikverein Rorgenwies war unter den letzten Vereinen, die noch ihre Hauptversammlung abhalten konnten. Neben den normalen Regularien wurde dabei vor allem über das Frühlingsfest gesprochen. Es findet alle zwei Jahre statt, ist die Haupteinnahmequelle des Vereins und zum Gelingen packt das ganze Dorf an. Zudem bietet das Frühlingsfest anderen Musikvereinen die Gelegenheit aufzutreten und ist damit auch ein wichtiger Teil der ländlichen Kultur der Region.

Fest ist vom 21. bis 25. Mai geplant

Beginnen soll das 23. Frühlingsfest am Donnerstag, 21. Mai, mit dem traditionellen Vatertagstreffen und bekannten Musikvereinen aus Nah und Fern. Der Freitag ist wieder Ruhetag. „Am Samstag, 23. Mai, erwartet uns feinste Blasmusik mit Michael Maier und seine Blasmusikfreunde sowie Berthold Schick und seine Allgäu6“, freute sich der Vorsitzende Volker Gommeringer.

Der Karten-Vorverkauf per E-Mail an vorverkauf-mv-rorgenwies@gmx.de läuft bereits. Hier gibt es die Karten zwei Euro günstiger als an der Abendkasse, also für 16 Euro. Am Sonntag, 24. Mai, spielt zum Frühschoppen die Bauernkapelle Mindersdorf bei freiem Eintritt auf und nachmittags regionale Musikvereine. Am Montag, 25. Mai, soll das Frühlingsfest dann mit dem Feierabendhock ausklingen.

„Wir brauchen jeden beim Aufbau“

Soweit die Planung. Volker Gommeringer erklärte, dass man die bereits gebuchten Musiker fragen werde, ob sie bei Frühlingsfest spielen. Aber ebenso wichtig wie die Musiker und die Besucher seien die Helfer: „Wir brauchen jeden beim Aufbau,“ erklärt Gommeringer. In der aktuellen Situation hat der Vereinsvorsitzende Bedenken, ob es genügend freiwillige Helfer geben wird, um das Fest zu stemmen. Wie das in zwei Monaten aussehen werde, wisse noch niemand.

Und es sei auch noch nicht klar, ob man feststehende Ausgaben wie für das Zelt und die Musiker bei einem Ausfall zahlen müsse oder nicht. Aus der wichtigen Einnahmequelle könne dadurch ein großer Ausgabenposten werden. Dass der Musikverein wichtiger Teil der Dorfgemeinschaft ist, zeigte sich in den Berichten von Kassier und Schriftführerin. Zudem blickte der Verein bei seiner Versammlung auch auf Feiern wie eine Hochzeit und Geburtstage zurück.

Positives Fazit zur Spielgemeinschaft

Auch das erste Jahr als Spielgemeinschaft mit dem Musikverein Heudorf war Thema der Hauptversammlung. Generell zog Volker Gommeringer ein positives Fazit. „Wir müssen vermehrt an den Proben teilnehmen“, rief Ehrenvorsitzender Hans-Jürgen Boldt auf. Denn wer Mitspracherecht fordere, müsse sich auch einbringen.

Auftritte als Spielgemeinschaft und als Musikverein sind auch für dieses Jahr geplant. Volker Gommeringer freute sich, dass mit Jörg Bruggner ein kommissarischer Dirigent gefunden wurde. „Die Dirigentensuche ist nicht einfach“, erklärte er und blickte trotzdem optimistisch in die Zukunft, da Bewerbungen vorlägen.