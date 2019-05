von Susanne Schön

Bei strahlendem Sonnenschein konnten die Heudorfer ihr Musikfest eröffnen. Erstmals arbeiteten Musikverein und Motorsportverein Seite an Seite zum Wohle der Gäste. Bereits zum Frühschoppen mit dem Musikverein Orsingen war das Festzelt am Ortseingang von den eher älteren Besuchern besucht. Bis am späten Nachmittag hatten dann auch die jungen Gäste ihren Weg nach Heudorf gefunden, teilweise zu Fuß, teilweise mit dem Traktor und Anhänger und teilweise mit dem Auto. Viele von ihnen stellten sich die Biertischgarnituren nach draußen und lauschten den Musikvereinen aus Nendingen, Mariazell und Neuhausen ob Eck.

Beste Stimmung herrschte in und um das Festzelt beim Auftakt des Heudorfer Musikfest beim großen Vatertagstreffen. Bild: Susanne Schön

Weiter geht Freitagabend, 31. Mai, mit den Dorfrockern. Einlass ist ab 18.30 Uhr, los geht es um 21 Uhr. Nach der großen Partynacht bleibt das Festzelt erst einmal geschlossen, bevor es Sonntag, 2. Juni ab 11 Uhr mit dem Frühschoppen mit dem Musikverein Oberuhldingen weiter geht. Hauptattraktion ist am Sonntag das Oldtimer-Treffen des Motorsportclub Heudorf. Festende ist am Montag, 3. Juni ab 18 Uhr mit dem Feierabendhock mit den Musikvereinen aus Raithaslach und Zoznegg.