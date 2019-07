von Susanne Schön

Matthias Halder ist vielen Eigeltingern von seinem ehrenamtlichen Engagement in Skiclub und Musikverein bekannt. Doch dass er nach dem Abitur den Weg ins Handwerk und nicht ein Studium gewählt hat, wissen nur wenige. Nun hatte er sogar im Wettbewerb „StartUp BW Elevator Pitch“ Erfolg und ist im Landesfinale.

Bei einem ersten Tag der offenen Tür stellte Matthias Halder seinen Beruf vor. Hier entsteht nicht eines der Buchenmassivhäuser sondern eine Sauna für den Außenbereich. Bild: Susanne Schön

Dabei kam er eher zufällig zum Zimmererhandwerk. Er hatte während seiner Zeit auf dem Nellenburg-Gymnasium schon immer Ferienjobs gemacht. Als er einen weiteren Job suchte, meldete er sich bei Holzbau Winter. „Die Arbeiten haben mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann eine Lehre begonnen habe“, blickt er zurück.

Abitur, Ausbildung und jetzt selbständig

Die Arbeit mit Holz war ihm nicht fremd, erzählt er. Denn er hat schon mit seinem Vater privat in dessen Werkstatt mit Holz gearbeitet. Da er das Abitur hatte, wurde ihm das erste Lehrjahr gutgeschrieben. Danach arbeitete er drei Jahre als Geselle. Im Anschluss absolvierte er die einjährige Meisterschule.

Es folgten zwei Berufsjahre als angestellter Meister, bevor er sich in Eigeltingen selbstständig machte. Noch ist er alleine, doch bald hat er auch einen Lehrling, der bereits jetzt als Bauhelfer bei ihm arbeitet. Das einzige, was er seiner Ausbildung noch hinzufügen würde, wäre betriebswirtschaftliches Denken. „Betriebswirtschaftliches Denken fehlt dem Handwerk oftmals“, bedauert er.

Zimmerermeister Matthias Halder ist von Holz als Baustoff überzeugt. Besonders hat es ihm die Buche angetan, denn sie ist in der Region verfügbar und bedeutet somit vielfach Nachhaltigkeit. Bild: Susanne Schön

Doch es ist weniger betriebswirtschaftliches Denken als regionale Verbundenheit und ein realistischer Blick in die Zukunft, die ihn zu einem Anwärter für den Wettbewerb machte. Er ging beim „Regional Cup Schwarzwald-Baar-Heuberg„ an den Start und gewann diesen. Am Montag, 8. Juli, tritt er gemeinsam mit den 13 anderen Siegern beim Landesfinale in Stuttgart an. Dort muss er sich mit seiner innovativen Idee noch einmal beweisen.

Die Bedeutung von Buchenholz

Mit seinem Unternehmen Halder Holzbau möchte der Zimmerer mit sichtbaren Wand- und Deckenelementen den Holzbau revolutionieren, ist bei der offiziellen Vorstellung zu lesen. Matthias Halder hat erkannt: „Buche als Baustoff wird in Zukunft immer interessanter. Durch den Klimawandel kann sich diese Baumart in unseren Breiten besser durchsetzen als die meist verwendete Fichte.“

Buche hat für ihn viele Vorteile: Sie ist regional verfügbar, es gibt viele Buchenwälder im Landkreis. Holz als Baustoff hat auch den Vorteil, das CO2 darin gebunden wird. Somit trägt Buche als Baustoff doppelt zu einer positiveren Bilanz bei, denn sie speichert CO2 langfristig und benötigt nur kurze Transportwege. Die Zusammenarbeit mit dem örtlichen Sägewerk läuft schon.

„Für mich als Produzent der Buchenhäuser birgt die Bauweise mit Buche noch einen weiteren Vorteil“, erklärt Matthias Halder. Mit Blick auf den Fachkräftemangel und die Demografie sei es vorteilhaft, dass die Vorproduktion auch von älteren Arbeitskräften übernommen werden könne.