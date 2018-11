von Susanne Schön

Eigeltingen-Heudorf – Der erste Advent ist für die Heudorfer ein besonderer Tag. Denn bis zum Christkindlemarkt, der am ersten Advent stattfindet, ist viel zu tun, es wird gebastelt, dekoriert und organisiert. Mit den Einnahmen des Christkindlemarkts werden traditionell verschiedene Projekte verwirklicht, die der Dorfgemeinschaft zugute kommen, ein sinnvoller Nebeneffekt.

Die Tradition hat sich langfristig entwickelt

Ausgerichtet wird der Christkindlemarkt vom Förderverein Dorfgemeinschaft Heudorf. Dieser wurde am 24. Februar 1996 als Förderverein Sporthalle Heudorf gegründet. In einer neu aufgelegten Broschüre stellt sich der Förderverein mit seiner Entstehungsgeschichte und seinen Zielen vor. "Der seit 1995 jährlich stattfindende Christkindlemarkt in Heudorf hat sich zu einer überregional bekannten und sehr beliebten Veranstaltung entwickelt. Er ist Haupteinnahmequelle des Fördervereins und natürlich auch sehr arbeitsintensiv", erklärt Schriftführer Tino Papaccio.

Am zweiten Dezember wird Heudorfs Ortskern wieder in weihnachtlich. Los geht es bereits um zehn Uhr. Besonders ist die Stimmung aber in den Abendstunden. Bild: Susanne Schön

Von Socken bis zum aufwendigen Deko-Artikel

An den meisten Verkaufsstände werden selbst hergestellte Artikel verkauft, die von vielen fleißigen Händen sowohl in Gruppenarbeit im Rathaus Heudorf oder zu Hause angefertigt werden. Bei Auf- und Abbau sowie am Markttag packt die ganze Bevölkerung an. "Macht zwar Arbeit, aber auch viel Freude: selbstgebastelte Deko-Artikel, Adventskränze, Socken, Kerzen, gutes Essen", zählt Papaccio auf. Dazu gibt es Tee- und Kräutermischungen von Plantawalle aus Mahlspüren und die besonderen Tischdecken von Evelyn Vonbun. Auch die Alpakas aus Guggenhausen sind zu Besuch.

Krippen in der Kirche, Lieder auf dem Markt

Doch beim Christkindlemarkt in Heudorf geht es nicht nur ums Verkaufen. Es gibt ein großes kulinarisches Angebot, das man wahlweise im Warmen oder draußen genießen kann. Und viele Besucher kommen, weil man hier stets Freunde trifft. Dazu gehört ebenso ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. In der Kirche können wieder die unterschiedlichsten Variationen von Krippen bestaunt werden. Dort singt gegen zwölf Uhr der Kinderchor. Pfarrer Dominik Rimmele wird zudem Adventskränze und andere Objekte segnen. Der Musikverein spielt auf dem Markt Weihnachtslieder. Dort beschenkt der Weihnachtsmann auch die Kinder. Im Kindergarten können die jüngsten Marktbesucher basteln oder sich schminken lassen. Im Pfarrhaus hat der Büchermarkt geöffnet und Märchenstunden schaffen einige besondere Oasen im Markttrubel.

Besucher von außerhalb sind gerne gesehen

Beim Christkindlemarkt nehmen die Heudorfer gerne die Besucher für ein paar Stunden in ihre besondere Dorfgemeinschaft auf. Zudem wird durch die Vorbereitungen und den Markttag die Dorfgemeinschaft gestärkt. "Wir suchen immer Helfer", ruft Tino Papaccio zum Mitmachen auf. Der Vorsitzende Sebastian Anlauf freut sich zudem über Anregungen für neue Projekte.