von Susanne Schön

Die Hegau Archers sind in Eigeltingen angekommen. Das zeigte sich in ihrer ersten Hauptversammlung nach der Gründung des Vereins deutlich. Im April vergangenen Jahres wurde der 3D-Bogenparcours des Vereins offiziell für den besonderen Sport eröffnet. Und nach ihrem Umzug vom Rosenegg bei Rielasingen nach Eigeltingen brachten sich die Bogenschützen engagiert in ihrer neuen Heimat ein.

Das zeigte sich zum Beispiel beim Sommerferienprogramm, das nicht nur sehr gut angenommen wurde, sondern für das es auch Anfragen aus anderen Gemeinden gebe, wie der Vorsitzende Thomas Widinger sagte. Wie gut die Zusammenarbeit mit dem Verpächter Lochmühle ist, zeigte sich bei der Hauptversammlung und bei der Teilnahme des Vereins an der Outdoormesse. Zudem werde in diesem Jahr die 21. Bogen- und Messermachermesse in Eigeltingen stattfinden. In enger Abstimmung mit Hubert Wursthorn, dem ehemaligen Leiter der Messe, entwickelten Lochmühle und Hegau Archers ein Konzept. Der Verein richtet an beiden Tagen ein Bogenturnier aus. Die Angebote der Aussteller werden mit Workshops und Vorführungen sowie Vorträgen und Seminaren abgerundet.

Auch sportlich sind die Hegau Archers erfolgreich. Eines ihrer Mitglieder, Julian Weckerle, wurde sogar Deutscher Meister. "Wir wachsen am neuen Standort stetig", erklärte auch Kassier Marco Sadowski. Dies schlage sich zum Beispiel in den Mitgliederzahlen nieder. Der Verein zählt nach 13 Aus- und 19 Eintritten nun 93 Mitglieder. Bald soll auch eine Jugendmannschaft an den Start gehen. Zudem erhöhten sich die Besucherzahlen auf dem Parcours signifikant. Dieser ist als einziger in Süddeutschland für seine Sicherheit zertifiziert. Dazu gehört bald auch ein Schild, welches manches Ziel sperrt, solange dort beweidet wird.

Leider gab es auch Vandalismus auf dem Parcours. Warum, kann sich Thomas Widinger nicht erklären: "Wer Fragen hat: Mit uns kann man reden." Er lädt zu einem offenen Dialog ein und bittet, die Vereinsanlage nicht mutwillig zu zerstören.