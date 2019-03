von Susanne Schön und Stephan Freißmann

Ein Baugebiet, das lange auf sich warten lässt, und ein Glasfasernetz, das einfach nicht fertig zu werden scheint: Diese beiden Themen brennen den Rorgenwiesern unter den Nägeln. Daher hat sich der Eigeltinger Gemeinderat auf Bitte des Gemeinderats Manfred Schwanz zu seiner jüngsten Sitzung im Ortsteil Rorgenwies getroffen. Nicht nur für die Bürger, sondern auch für manchen Gemeinderat ist schwer nachzuvollziehen, warum sich in beiden Fällen die Zeit zwischen Beschluss und Vollzug so lange hinzieht.

So stand Bürgermeister Alois Fritschi Rede und Antwort. In Sachen Breitbandnetz, das die Gemeinden Eigeltingen und Mühlingen gemeinsam erstellen, ist dies der aktuelle Stand: Im zuletzt beauftragten Planungsbüro gab es personelle Veränderungen, die zu einem unvorhergesehenen Wechsel des Büros führten. Aktuell ist die Firma Tktvivax, die Niederlassungen in Berlin, Potsdam und Backnang hat, mit der Planung und Umsetzung beauftragt. "Wir sind froh, diesen Projektträger gefunden zu haben, der bei uns einsteigen konnte", hob Fritschi hervor.

Größere Verteilerkästen als Voraussetzung für Glasfaser ins Haus

Tktvivax hat die betroffenen Verteilerkästen vergrößert. Diese Umbauten führten zu Irritationen bei den Bürgern. Mancher sprach von Planungsfehlern oder mangelhafter Ausführung. "Jede Firma geht etwas anders an das Thema heran", so erklärte Alois Fritschi die Arbeiten. Und mit den größeren Verteilerkästen sei man auch bereit für den zweiten Schritt, den Anschluss vom Verteilerkasten zum einzelnen Haus. Der Bürgermeister stellte, obwohl er eigentlich keine Zeiträume mehr nennen wollte, in Aussicht, dass das Glasfaserkabel bis Mitte Juni eingeblasen sei. "Danach werden die Kabel noch verspleißt."

Schwierige Verhandlungen mit der Telekom

Allerdings gibt es dann noch drei Weiler, in denen es ein Problem gebe. In Eckartsbrunn, Glashütte und Guggenhausen fehle jeweils ein Verteilerkasten. "Es ist Usus, dass den die Telekom baut", erklärte Fritschi. Der Branchenriese wehre sich aber noch, Verhandlungen liefen. Wenn diese scheitern, werde man rechtliche Schritte einleiten oder die betroffenen Gebäude direkt ans Glasfasernetz anschließen, erklärte der Verwaltungschef. Auch hier liege kein Fehler der Planer oder Verwaltung vor, man habe mit unvorhersehbaren Erschwernissen zu kämpfen. Das sei nun einmal so bei einem Sieben-Millionen-Euro-Projekt. Auf die drängenden Fragen mancher Gemeinderäte nach dem Fertigstellungstermin antwortete Fritschi energisch: "Das Projekt ist fertig, wenn alles gemacht ist."

Doch Bürgermeister Fritschi wurde auch grundsätzlicher. Das Glasfasernetz sei für ihn ein wichtiger Schritt in die Zukunft und er kämpfe vehement dafür, dass alle Ortsteile, Gewerbegebiete und Höfe angeschlossen werden. Er habe lediglich Grund sich zu entschuldigen, weil er zu optimistisch an das Ganze herangegangen sei. Doch dieser Optimismus lasse ihn durchhalten und zähe Verhandlungen durchstehen. So gab es in der Vergangenheit manchen Stein, der dem Projekt in den Weg geworfen wurde oder manche Brücke, die auf einmal nicht mehr beschritten werden konnte.

Internet für alle ist das Prinzip

Am Anfang stand der Wunsch nach schnellem Internet für alle Eigeltinger. Es wurde gründlich recherchiert und Planungsbüros beauftragt. Die Lösung war der Aufbau eines Glasfasernetzes. Die großen Telekommunikationsanbieter waren nur bereit, die Sahnestückchen anzuschließen und Ortsteile wie Honstetten wären weiterhin abgeschnitten geblieben. "Internet für alle" hatten sich Verwaltung und Gemeinderat aber auf die Fahnen geschrieben. Mit dem interkommunalen Glasfasernetz von Eigeltingen und Mühlingen unter dem Dach der Breitbandversorgungsgesellschaft für den Landkreis Sigmaringen (BLS) rückte dies in greifbare Nähe. Durch die Zusammenarbeit mit BLS konnten Kosten gesenkt werden und ein Provider gefunden werden. Zuschussanträge konnten gestellt werden und wurden auch bewilligt.

Bundesnetzagentur musste eingreifen

Und Fritschi erinnerte auch daran, dass noch vor der jüngsten Verzögerung die Telekom für Probleme gesorgt habe. Im Jahr 2016, als Eigeltingen und Mühlingen ihr gemeinsames Glasfasernetz bereits geplant hatten, gab die Telekom bekannt, das Netz in Eigeltingen mit Vectoring-Technik aufrüsten zu wollen, was das kommunale Projekt gefährdet hätte. Viele Verhandlungen wurden geführt, am Ende sorgte die Bundesnetzagentur als Regulierungsbehörde dafür, dass die Telekom nicht alle Kabelverzweiger dafür nutzen darf. Mit dem kommunalen Glasfaserprojekt konnte es weitergehen.