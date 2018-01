Eigeltingen Eigeltinger Sternsinger besuchen auch Kretschmann

Unter Eigeltinger Sternsingern entsteht viel Teamgeist. Und diesmal stellen sie auch Winfried Kretschmann in Stuttgart ihr Anliegen vor.

Jetzt sind wieder die Sternsinger gefragt. "Jetzt heißt es Gewänder suchen Kronen abstauben und die Stimmbänder trainieren. Es wird gelernt, gelacht und gegessen", erklärt Petra Truckenbrod-Hübner. Sie sei mit den anderen ehrenamtlich Engagierten schon kurz nach den Sommerferien unterwegs gewesen. Und zwar im Wortsinn, denn sie besuchten den Sternsingerworkshop. Für die Region Freiburg und Bodensee traf man sich Engen. Und bald sind die Eigeltinger Sternsinger nicht nur im Gemeindegebiet unterwegs. Sechs stellen ihr Anliegen im Neuen Schloss Stuttgart auch Ministerpräsident Winfred Kretschmann vor.

In diesem Jahr lautet das Motto "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit in Indien und weltweit". Viel habe man darüber beim Sternsingerworkshop in Engen gelernt, freut sich Petra Truckenbrod-Hübner: "Wir berichten am fünften Januar in Stuttgart über das Land Indien und seine Armut und über die Kinderarbeit." Dennis Bendel, einer der Sternsinger, erklärt: "Ich freu' mich auf Stuttgart. Wir bringen den Segen aus Eigeltingen am Schloss an und wünschen uns nur gute Entscheidungen in der Politik fürs neue Jahr." Auch Paul Truckenbrod hat das Motto verinnerlicht: "Ich freue mich, wenn wir viel Geld sammeln für die armen Kinder. Auf unserem Sternsingerplakat ist das Kind gleich alt wie ich. Sie darf und kann nicht zur Schule gehen, wie wir. Sie muss mit 10 Jahren schon hart arbeiten."

Doch nicht nur Stuttgart ist toll für die Kinder. Sie freuen sich auch auf die Stunden im eigenen Ort. Niklas Löffler ist stolz: "Ich bin einer von denen, die den Segen bei den Bürgern an die Tür schreiben darf: 20*C+M+B+18." Wie die anderen Kinder weiß er genau, was die Zeichen und Buchstaben bedeuten. Ronja Martin freut sich am meisten auf die einsamen, alleinstehenden alten Leute. Denn "die freuen sich richtig wenn wir kommen". Die Erwachsenen Betreuer sind stolz, dass sie so viele Helden mit Krone haben, die bei kaltem Wetter durch die Straßen ziehen und segnen, singen und sammeln.

Die Kinder genießen als Sternsinger nicht nur den Besuch in Stuttgart oder bei den Menschen in der Heimat. Ellen Bendl findet es toll, "das wir so viele Sternsinger sind und als Gemeinschaft zusammen stark für arme Kinder sind". Diese starke Gemeinschaft wollen sie dann auch beim Neujahrsempfang der Gemeinde am 14. Januar in der Krebsbachhalle zeigen, im Wechsel mit Sternsingern aus den anderen Ortsteilen.

"Das Sternsingen ist mehr als ein christlicher Brauch und nicht nur zur Weihnachtszeit aktuell", freut sich Petra Truckenbrod-Hübner, die die Sternsinger schon seit vielen Jahren betreut. Auch Petra Surmin ist glücklich, dass die Großen den Kleineren zeigen, worauf es ankommt. "Es war ein ganz besonderer Moment, als sie alle beim Aussendegottesdienst durch die Kirche liefen." Als Springerin bringt sie auf Abruf wärmende Getränke und bereitet warme Mahlzeiten für die Sternsinger vor. "Den ganzen Tag sind wir unterwegs und hoffen, dass so viele Haushalte wie möglich aufmachen und uns gerne empfangen", sagt Petra Truckenbrod-Hübner.

Was der Segen bedeutet

Die Sternsinger schreiben mit gesegneter Kreide den Segen über die Türen oder verteilen Aufkleber mit dem Text 20*C+M+B+18. Was beutetet das? Das aktuelle Jahr steht getrennt am Anfang und am Ende. Nach der ersten Zahl steht ein Stern, er symbolisiert den Stern, dem die Weisen aus dem Morgenland folgten, und gilt auch als Zeichen für Christus. "C+M+B" steht für die lateinischen Worte "Christus Mansionem Benedicat": Christus segne dieses Haus. Die drei Kreuze bezeichnen den Segen "Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes". (sch)