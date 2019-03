von Susanne Schön

In Eigeltingen findet der Hemdglonkerumzug nicht mehr am Schmotzigen Dunschtig statt. Die Narren zogen wieder am Rosenmontag durch den Ort zur Krebsbachhalle. Dort angekommen, wartete ein buntes Programm auf sie, Musik und Tanz sowie Ehrungen und Tombola. Dazu kam die Geburtstagsfeier von Andreas Bihler, der stellvertretender Vorsitzender des Narrenvereins ist. Bereits am Mittag feierten die Kinder und Senioren mit einem abwechslungsreichen Programm.

Damit Fasnacht gelingen kann, braucht es engagierte Narren, die ihre Zeit, Arbeitskraft und Kreativität in den Dienst von Brauchtum, Verein und dessen Weiterentwicklung stellen. Früher wurden diese beim Bunten Abend geehrt. Doch am Rosenmontag ist der bessere Anlass gefunden. Zehn Vereinsmitglieder wurden von Zunftmeister Hermann Klaus geehrt, drei vom Landsturm und Christian Herz, Landvogt Nellenburg der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee, hatte Auszeichnungen für vier Mitglieder der Krebsbachputzerzunft dabei.

Auszeichnungen von Zunft und Narrenvereinigung

Bronzene Vereinsorden erhielten Rene Zöllin, Gerd Truckenbrod und Fritz Hertell. Mit silbernen Vereinsorden wurden Michael Martin, Sabrina Hübner und Jens Riedle ausgezeichnet. Den goldenen Vereinsorden tragen nun David Barke, Silke und Oliver Nickl sowie Christoph Wolber. Viele der Geehrten kamen vom Landsturm. So nutzte dieser die Chance, selbst Mitglieder zu ehren. Franz Wissler wurde zum Ehrengeneral ernannt, Santo Domenico Salatino zum Ehrenrittmeister und Klaus Gutzeit zum Oberkanonier.

Christian Herz hatte silberne Verdienstorden für Gerd Reiter, Helmut Glück und Stefan Kleiner dabei sowie den goldenen Verdienstorden für Mina Tress. Die silberne Ehrennadel steckte er Franz Wissler und Paul Martin an. Der Landvogt lobte die beiden Landstürmler für ihr besonderes Engagement über viele Jahrzehnte. Gleichzeitig freute er sich, die Geehrten auch beim Eigeltinger Narrentreffen im kommenden Jahr wieder im Einsatz zu sehen.

Das Geburtstagskind Andreas Bihler genießt den Rosenmontag. | Bild: Susanne Schön

Völlig überrascht hat Christian Herz das Geburtstagskind Andreas Bihler. Der stellvertretende Vorsitzende der Krebsbachputzerzunft wurde auf die Bühne geholt, bereits zuvor war er gekrönt worden. Zunftmeister und Landvogt sangen ihm ein Ständchen, bei dem die Zuhörer über allerlei Anekdoten aus Biehlers Leben informiert wurden. Versüßt wurde dem Geburtstagskind der Abend durch einen Asbachkuchen. Denn Christian Herz und Andreas Bihler sind bekannt für ihre Liebe zu "Gigs", dem Asbach-Cola-Mischgetränk. Gerne teilte das Geburtstagskind den Kuchen mit den Anwesenden und so war er ruckzuck weg.

Zum Rosenmontag gehört auch die Verlosung der Tombolagewinne. Die Lose werden die ganze Fasnacht über verkauft. Zudem nutzten die Narren die Gelegenheit, fröhlich in den letzten Tag der Fasnacht hinein zu tanzen. Vorbild war auch der Auftritt der Eigeltinger Tanzgesellschaft.