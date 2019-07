von Susanne Schön

Auch am Eigeltinger Forst ist der Hitze- und Dürresommer 2018 nicht spurlos vorübergegangen. Dies erklärte Revierleiter Reiner Strähle nun im Gemeinderat. Zwar seien nicht die extremen Massen an Schadholz angefallen wie andernorts, doch machten Klima, Schädlinge und der Preisverfall am Holzmarkt auch dem Eigeltinger Forst zu schaffen. So wurde der maschinelle Holzeinschlag eingestellt und verschoben. Das hat Folgen auf die Umsetzung der Forsteinrichtung, bei der man nun im Einschlag zurückliege. Aber es mache Sinn, Phasen mit besseren Preisen zu nutzen und nicht Holz auf einen überlaufenen Markt zu werfen.

Käferholz muss entfernt werden

Diskutiert wurde die Zusammenarbeit mit Privatwaldbesitzern. Reiner Strähle erläuterte, dass die Kommune sowohl bei der Abfuhr des Holzes als auch bei der Begutachtung von Schäden behilflich sein könne. Umso ärgerlicher sei es, dass es Privatwaldbesitzer gebe, die Käferholz nicht entfernen und so riskieren, dass die Bäume der Nachbarn ebenfalls befallen werden. „Es ist ein Geben und Nehmen“, forderte er die Waldbesitzer zur Kooperation auf.

Andere Baumarten einführen

Nach fünf Jahren gibt es bei der zehnjährigen Betriebsinventur einen Zwischenstand, bei dem noch Korrekturen vorgenommen werden können. „Wir betreiben Forstwirtschaft – nicht extensive Landschaftspflege“, betonte Strähle. Man müsse die Flächen mit Käferholz nachforsten. Hierzu sei ein Überdenken bisheriger Baumarten erforderlich. „Das Baumartenspektrum muss ergänzt werden, Risikobestände werden wir in Zukunft ebenso verstärkt nutzen wie Hochpreisphasen und Umtriebszeiten hinterfragen“, fasste der Forstwirt die künftige Strategie für den Kommunalwald zusammen.