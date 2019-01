von Susanne Schön

Verwaltung und Gemeinderat freuten sich, wieder einen Haushalt verabschieden zu können, der manche Investition und Sanierung ermöglicht. „2018 haben wir noch gute Einnahmen, doch spätestens 2020 werden wir dafür geringere Unterstützung bekommen und höhere Abgaben zahlen müssen“, mahnte die stellvertretende Kämmerin Karin Lütte. Darum sei die Anfrage von Gemeinderätin Katja Hertell gar nicht so abwegig. Diese schlug vor, ein extra Konto einzurichten, um etwas Geld auf die Seite zu legen. Doch dies ginge nicht, erläuterte Lütte: „Dank Niedrigzins will keiner unser Geld haben.“ Humorig schlugen die Räte vor, man solle es in eine Kasse tun und mit nach Hause nehmen.

Doch zeigte dies Verhalten keineswegs den leichtfertigen Umgang mit den Gemeindefinanzen. Diese wurden in vielen Sitzungen zuvor ernsthaft beraten. Es zeigt vielmehr die vertrauensvolle Zusammenarbeit von Verwaltung, Gemeinderat und Ortsvorstehern. Daraus entstanden ist ein Werk, das sowohl Altlasten angeht als auch die Zukunft im Blick hat.

Hebesatz für Gewerbesteuer bleibt unverändert

Insgesamt umfasst der Gemeindehaushalt 13 765 100 Euro. Davon entfallen 11 445 600 Euro auf den Verwaltungshaushalt und 2 319 500 Euro auf den Vermögenshaushalt. Es erfolgt eine Mindestzuführung von 246 000 Euro vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt. „Im Verwaltungshaushalt sollen Mittel für Investitionen des Vermögenshaushaltes erwirtschaftet werden. Dadurch, dass wir so große Sanierungsmaßnahmen im laufenden Unterhalt anstehen haben, kann dies nicht geschehen“, bedauerte Lütte. Zudem ist eine Entnahme aus den Rücklagen von 1 345 200 Euro geplant. Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer bleiben unverändert. Eigeltingen startet mit einem Schuldenstand von 1 942 736 Euro ins Jahr, dieser soll bis Jahresende auf 1 696 701 Euro sinken.

Folgende Sanierungen sind geplant: Schöpfbehälter Münchhöf (35 000 Euro), Wasserkammern Eigeltingen (110 000 Euro), Notstromeinrichtungen (7500 Euro), der Vollzug der Eigenkontrolle Kanal (166 000 Euro), Flachdachsanierung Krebsbachhalle (5000 Euro), Tudoburghalle Außenwand und Küchen (14 000 Euro), Hochbuchhalle ( 11 400 Euro), Kindergarten Eigeltingen Malerarbeiten (10 000) und die Friedhofsmauer Honstetten (8100 Euro). Zudem sind für die Sanierung von Straßen, Brücken und Wegen 235 000 Euro eingeplant. Dazu kommen noch Personalkosten in Höhe von 2 400 200 Euro.

370 000 Euro für zwei Feuerwehrfahrzeuge

Investiert wird im Vermögenshaushalt unter anderem bei der Feuerwehr mit 55 000 Euro für die digitale Alarmierung und 370 000 Euro für zwei Feuerwehrfahrzeuge. Die Ausschreibung dafür erfolgt über ein Fachbüro. 360 000 Euro sollen in die Sanierung der Toilettenanlagen der Schule investiert werden. Der Umbau des Kindergarten Honstetten schlägt mit 230 000 Euro zu Buche. Der größte Posten ist die Liptinger Straße, bei der mit Kosten von 680 000 Euro gerechnet wird. Dagegen ist die Umrüstung auf LED mit 88 000 Euro beinahe schon ein Klacks.

„Mit einer guten Haushaltsdisziplin und einer soliden Ausgabenverantwortung werden wir auch dieses Jahr erfolgreich meistern“, blickte Karin Lütte in die Zukunft. Hauptamtsleiter und Kämmerer Walter Braun erklärte, der über 150 Seiten umfassende Haushaltsplan sei ein umfangreiches Planwerk. Er machte die Prognose, dass in Zukunft die Rücklagen stark abschmelzen werden. Bürgermeister Alois Fritschi war stolz, dass man die großen Maßnahmen auch ohne neue Kredite bewältigen könne.