Eigeltingen Eigeltingen plant die künftige Betreuung der Kinder

Schwieriger Blick in die Zukunft: Ein Vertreter eines Fachbüros stellt dem Eigeltinger Gemeinderat Basisdaten des von dem Büro erstellten Kindergartenbedarfsplans vor. Dessen Weiterentwicklung liegt dann wieder bei der Gemeinde.

Erstmals erstellte die Gemeindeverwaltung den Kindergartenbedarfsplan nicht selbst, sondern ein externes Büro. Martin Joos von der Kommunalentwicklung erläuterte die Planungen in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Dabei ging es vor allem um die Datenerhebung und mögliche Entwicklungen. Hauptamtsleiter Walter Braun hob hervor, die Verwaltung sei dankbar, dass die Datenerhebung und mögliche Planungen von einem externen Büro übernommen wurden. Die weitere Fortschreibung übernehme dann wieder die Gemeinde. Martin Joos bekräftigte, dass er keine Lösungen oder konkrete Planungsvorschläge habe. "Die Planungshoheit liegt bei ihnen", erklärte er Richtung Gemeinderäte. Ebenso hob er hervor, dass die Planungen insbesondere im Kindergartenbereich sehr schwer seien, da man mit Daten rechnen müsse, die noch nicht gegeben seien. "Die Planung eines Kindergartens dauert von Entwurf bis Einweihung rund drei Jahre", wusste er.

Noch sei man dank der drei Kindergärten in Eigeltingen, Heudorf und Honstetten sowie der Zusammenarbeit mit Tagesmüttern gut aufgestellt. Doch vor allem mit Blick auf die geplanten Neubaugebiete müsse mit einem baldigen Engpass gerechnet und eine Erweiterung um fünf bis acht Gruppen angedacht werden. Zudem steige seiner Erfahrung nach der Prozentsatz der Eltern, die Betreuung wünschen, vor allem im U3-Bereich.

Kinderbetreuung und Zuzug hängen eng zusammen

Besonders beschäftigte den Rat die Verquickung von Neubaugebieten und Ausbau der Kinderbetreuung. So erkannte Gemeinderätin Andrea Oexle, dass man die Kosten auf die Bauplätze umlegen müsse. Martin Joos erklärte, dass Kinderbetreuung beispielsweise bei Ärzten das wichtigste Entscheidungsmerkmal für eine Ansiedlung sei. Gemeinderat Nicolai van der Bellen stellte den Gedanken in den Raum, bald gebe es keine Genehmigung mehr für Bauplätze auf dem Land und dann stünden die Kindergärten leer. Doch Joos versicherte, dass wieder Familien in alte Neubaugebiete zögen. Eine radikale Erhöhung der Kinderzahlen bliebe dann jedoch aus.