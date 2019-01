von Susanne Schön

Der Dreikönigsschoppen markiert traditionell den närrischen Jahresanfang bei den Heuliechern in Eigeltingen-Heudorf. Durch die Veranstaltung im Rathaus führte der Präsident des Vereins, Norbert Roth. Im Mittelpunkt standen Organisatorisches rund um die Fasnacht 2019, Ehrungen von Verein und Narrenvereinigung sowie die Zukunft des Langensteiner Fasnachtsmuseums.

Norbert Roth erläuterte, wie das neue Fasnachtsmuseum aussehen soll. Die Vereinsvorsitzenden der Landschaft Nellenburg in der NarrenvereinigungHegau-Bodensee (NVHB) hätten die Pläne für sehr gut befunden. Er drückte seine Hoffnung aus, dass die neue Art der Präsentation vor allem junge Menschen anziehen würde. Der Zustimmung, dass alle Vereine 1500 Euro in das Fasnachtsmuseum investieren, setzte er noch einen Spendenaufruf obendrauf und legte vorbildlich gleich selbst eine Spende in die Kasse.

Dem schloss sich der Landvogt der NVHB, Christian Herz, an. "Langenstein ist mit seinen fünfzig Jahren das älteste Fasnachtsmuseum in Süddeutschland", sagte er. Gleichzeitig sei Langenstein eben auch eine Marke und darum müsse es an dieser Stelle neu gebaut werden. Zwei Millionen Euro werde es kosten. Rund die Hälfte sei durch Sponsoren schon gesichert. Etwas über acht Prozent käme von den Vereinen. Doch habe man nicht nur die Baukosten im Blick, sondern auch die Folgekosten, erklärte der Landvogt.

Danach ging Norbert Roth auf die kommende Fasnacht ein, deren Abläufe weitgehend erhalten bleiben. "Heudorf ist entzückt – Europa spielt verrückt" lautet das Motto. Die Eiersammler, ein spezieller Heudorfer Brauch, werden in diesem Jahr Oliver Baumann und Daniel Mutscheller sein.

Sofie Baumann, die seit dreißig Jahren im Verein ist, und Carmen Müller, die 2004 eintrat, waren zwar verhindert. Doch Landvogt und Präsident konnten Sabrina Kupferschmid und Bernd Schuhmacher, die beide 2004 eintraten, mit silbernen Orden ehren. Landvogt Christian Herz lobte ihr Engagement.