von Susanne Schön

Das Maifest verlangt den Musikern aus Heudorf alles ab. Schon vor langer Zeit wurden die auftretenden Musiker eingeladen und andere Vorbereitungen getroffen. Der Vorsitzende Volker Renner rief seine Mitglieder bei der Hauptversammlung dazu auf, mitzuhelfen: "Neben dem Musikalischen steht in diesem Jahr auch wieder das finanziell Existenzielle Muss vor uns, das Maifest." Es ermöglicht dem Musikverein sein Vereinsleben aktiv gestalten zu können. Das Festprogramm des Maifestes startet offiziell am Vatertag, 30. Mai, und endet am Montag, 3. Juni.

Am Donnerstag, 30. Mai, spielen zum Vatertagstreffen die befreundeten Musikvereine aus aus Orsingen, Nendingen, Mariazell und Neuhausen. Weiter geht es am Freitag, 31. Mai. Dann lassen die Dorfrocker das Festzelt beben und bringen das Publikum zum Überkochen. "Wir freuen uns schon jetzt riesig auf die Dorfrocker bei uns in Heudorf und auf die Party des Jahres mit vielen gutgelaunten Gästen aus Nah und Fern. Die Dorfrocker haben auch bereits einige neue Stimmungs-Songs ihrer aktuellen CD im Gepäck", sagte Volker Renner und riet sich den Eintritt im Vorverkauf zu sichern.

Keinen Festbetrieb wird es am Samstag, 1. Juni, geben. Aber die Heudorfer sind trotzdem beim Aufräumen und Bestuhlen für Sonntag aktiv. Der startet mit einem Frühschoppen bei freiem Eintritt mit der Trachtenkapelle Oberuhldingen. Diese begeistert seit Jahren ihr Publikum auch beim Orsinger Mostfest. Nachmittags findet das beliebte Oldtimertreffen des Heudorfer Motorsportclubs statt. Besucher können hier nach Herzenslust bummeln und sich die Vorführung ansehen. Das Musikfest endet am Montag, 3. Juni, mit dem Feierabendhock mit den Musikvereinen aus Raithaslach und Zoznegg.

Der Vorsitzende intern Volker Renner ehrte Christine Heller, Martin Roth, Diana Bach, Luisa Auer, Marion Heim, Manfred Krämer, Michaela Jäger und Tanja Gessler (von links) für ihre langjährige Zeit als Musiker. Bild: Katja Leber

Bereits ab dem 15. Mai sind die 31 Musiker und andere Heudorfer beim Aufbau aktiv und am Freitag danach wird das Zelt abgebaut. "Gerade für den Zeltaufbau, den Abbau und auch für das Ausräumen benötigen wir wieder viele freiwillige Helfer. Ehrlich gesagt, sind wir auch auf diese angewiesen", führte Volker Renner weiter aus. Er bat die Urlaubsplanung anzupassen und die Werbetrommel für das Musikfest zu rühren.

Zu Beginn der diesjährigen Hauptversammlung gedachte man des kürzlich verstorbenen Blasius Fuchs. Er war einige Jahre der Vorsitzende des Musikvereins. Da Dirigent Michael Krämer verhindert war, fiel sein Bericht aus. Geehrt wurden die besten Probenbesucher trotzdem und die Heudorfer freuen sich schon auf die Spielgemeinschaft mit Rorgenwies. Mit dieser versuchen die beiden Musikvereine gegen den mangelnden Nachwuchs anzugehen. "Ich bin nach wie vor Überzeugt von diesem Schritt und bin zukunftsorientiert gesehen froh, dass es so gekommen ist", strich Volker Renner heraus.

Patrick Roth, Tobias Krämer, Katja Leber, Volker Renner, Sabrina Kupferschmid und Tanja Gessler (von links) wurden in ihren Vorstandsämtern bestätigt. Bild: Katja Leber

Ortsvorsteher Harald Roth führte die Wahlen durch und bedankte sich für das große Engagement der Vereinsmitglieder in der Dorfgemeinschaft. In ihren Ämtern bestätigt wurden die Vorsitzende für Externe Angelegenheiten Sabrina Kupferschmid, die zweite Vorsitzende Katja Leber, Notenwart Tobias Krämer und Beisitzer Passiv Patrick Roth. Als Schriftführerin folgt auf Luisa Auer neu Tanja Gessler.