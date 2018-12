von Susanne Schön

Das gemeinsame Kirchenkonzert von Musikverein und Kirchenchor verzauberte die Besucher in der WallfahrtskircheSt. Maria in Rorgenwies. Das Konzert war ein wundervoller Spiegel der lebendigen Dorfgemeinschaft mit großem ehrenamtlichen Engagement. Den Reigen eröffnete der Kirchenchor. Die vier Sänger und neun Sängerinnen studierten mit ihrer musikalischen Leiterin Hannelore Scheffel acht, für die meisten Zuhörer unbekannte Kirchenlieder ein. Wer dem Tipp des Vorsitzenden des Musikvereins, Volker Gommeringer, folgte, konnte wertvolle Informationen zum Verständnis des Gehörten aus den Moderationen mitnehmen.

Beim Musikverein übernahm Dirigent Marco Geigges die Moderation. Die Zuhörer bedauerten, dass dies sein letztes Konzert mit den Rorgenwiesern war. Fast 14 Jahre begleitete er die Musiker auf ihrem Weg zu einem konzertant spielenden Orchester. Dies ist aus vielerlei Gründen beachtenswert. Vor allem aber, weil der Musikverein Rorgenwies nur ein kleines Orchester mit einem Stamm von rund 15 Spielern ist. Das bedeutete für den Dirigenten, dass er in der Vergangenheit oft seine Proben anpassen musste, weil mit der Abwesenheit eines Musikers gleich ein ganzes Register fehlte. Dass der Musikverein, was ihm an Quantität fehlte, maßgeblich mit Qualität mehr als wettmachte, lag vor allem an Marco Geigges und der tiefen Begeisterung der Rorgenwieser für die Blasmusik.

Marco Geigges dirigiert künftig 70 Musiker

Marco Geigges dirigiert nun beim Musikverein Böhringen rund 70 Musiker. Die Rorgenwieser haben keinen neuen Dirigenten. Sie haben sich für ein Modell entschieden, dass man hauptsächlich von Sportlern kennt – eine Spielgemeinschaft. Das heißt: Die Musiker der Musikvereine aus Rorgenwies und Heudorf proben gemeinsam und haben gemeinsame Auftritte. Die Vereine bleiben aber eigenständig. Erste Erfahrung einer Spielgemeinschaft sammelte man schon bei Gemeinschaftskonzerten.

Jürgen Schröder und Volker Gommeringer danken Emi Rentsch und Kurt Gommeringer (von links) für ihr Engagement im Musikverein Rorgenwies.

Jürgen Schröder zeichnete als stellvertretender Präsident des Blasmusik-Verbands Hegau-BodenseeEmi Rentsch mit dem Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze aus, Kurt Gommeringer erhielt die Verdienstnadel in Silber für sein Engagement als Kassierer. Jürgen Schröder hob hervor, wie wichtig die Zusammenarbeit aller Generationen für einen Verein sei. Nachwuchsgewinnung sei der Garant des Weiterbestands eines Vereins und erfahrene Musiker brauche es, um den Verein nicht nur im musikalischen Bereich zu gestalten.

Marco Geigges hatte auch bei seinem letzten Konzert die Musikstücke ausgewählt. So konnten die Musiker wieder ihr Können beweisen. Bei Stücken wie "King Arthur" oder "Die Hexe und die Heilige" erfüllte eine erstaunliche Klangfülle den Kirchenraum und die Herzen der Zuschauer. "Music" von John Miles durfte als Lieblingsstück des Dirigenten nicht fehlen.