von SK

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, ereignete sich die Tat in der Nacht zum Dienstag in der Straße "Am Sportplatz". Die Täter entnahmen hierbei mehrere hundert Liter Kraftstoff aus dem abgestellten Fahrzeug. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Stockach unter der Telefonnummer (0 77 71) 93 91-0 zu melden.