von Susanne Schön

Die Jugend ist auch in der Blasmusik die Zukunft, und so ging der Hauptversammlung der Musikvereine des Bezirks Aachtal die des Bezirksjugendblasorchesters (BJBO) voran. „Das BJBO ruht, ich hoffe, wir können es bald wiederbeleben“, so der Vorsitzende Werner Hornstein. Er freute sich, dass viele Zöglinge aus dem Bezirk im Verbandsorchester mitspielen. Damit die Jugendlichen im BJBO mitspielen können, nehmen sie an der Musikschule des Bezirks Unterricht. Seit 1989 bildet das BJBO durch zehn beauftragte Lehrkräfte die 82 Jugendlichen der Musikvereine des Bezirks Aachtal (Aach, Eigeltingen, Heudorf, Honstetten, Liptingen, Raithaslach und Rorgenwies) und des MV Emmingen aus.

Zum 30-jährigen Bestehen des BJBO war auch Aachs Bürgermeistnfred Ossola anwesend. Er lobte die Arbeit und wollte sich keine Welt vorstellen, in der sich kein Musikverein mehr findet, um Veranstaltungen zu umrahmen: „Ihr macht hierfür die Grundlagenarbeit!“ Gewählt wurde auch. Neuer Vorsitzender ist Jürgen Amann, der Posten des Stellvertreters wurde mit Joachim Leiber besetzt. Neue Kassiererin ist Nina Bach. Gewählt wurden auch die Beisitzer Volker Gommeringer, David Johannes, Manfred Martin, Vivian Paukner Antonia Schneider und Marcel Schuster. Vorspielnachmittag ist am 24. November in Liptingen.

In der Bezirksversammlung wurden der stellvertretende Vorsitzende Nils Bambusch, Schriftführer Markus Kupferschmid und Bezirksdirigent Thomas Bauer im Amt bestätigt. Markus Kupferschmid wurde zudem geehrt, weil er auf vielfältigste Art am Gelingen der Blasmusik mitwirkt. Jürgen Amann regte als Vorsitzender an, dass im Vorstand durchaus Musiker Verantwortung übernehmen dürften, die nicht aus Liptingen kommen.

Jürgen Schröder brachte als stellvertretender Präsident des Verbandes Informationen über dessen künftige Veranstaltungen mit. So werde es erstmals einen Verbandstag geben anstatt des Dirigentenkongresses.