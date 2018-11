von Susanne Schön

Eigeltingen – Das Jahreskonzert der Musikvereine Eigeltingen und Heudorf hatte die vier Elemente als einendes Thema. Die Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde, spiegelten sich in den acht Musikstücken und der Hallendekoration der Jungmusik wider. Man konnte auch die Elemente eines gelungenen Konzerts ausmachen: die Musikauswahl, ein harmonisches Orchester, die Dirigenten Michael Krämer und Martina Bennett sowie ein aufmerksames Publikum.

Titel, die im Kontext mit Feuer und Wasser stehen

Die Musikauswahl war mit "Sparks of fire", "Earthdance", "Open Air" und "Pompeji" im ersten Teil ebenso abwechslungsreich wie nach der Pause mit "Watermelon man", "Kyrill", "Neue Welt" und "Feuerfest" im zweiten Teil. Der jazzige Wassermelonenmann bot den Solistinnen Marijana Senger an der Trompete und Diana Bach am Saxophon die Gelegenheit, ihr Können zu zeigen. Beeindruckend war auch die musikalische Umsetzung des Sturms Kyrill. Sogar so sehr, dass es der Martina Bennett gelang, die Spannung noch eine Minute zu halten, nachdem der letzte Ton verklang, bevor die Zuhörer begeistert applaudierten.

Auch ein Amboss kann als Instrument dienen

Als Solistin überzeugte Kim Dreher an einem besonderen Instrument – einem Amboss. Von einem solchen hatte sich Komponist Josef Strauß im Stück "Feuerfest" inspirieren lassen. Die einzelnen Stücke wurden von Selina Nickel, Juliane Werner, Simone Windmüller, Gloria Fuchs, Luca Molle, Maike Windmüller, Teresa Auer und Selina Tress vorgestellt.

Volker Renner (links) und Manfred Martin trugen einen Amboss auf die Bühne. Er war im Stück "Feuerfest" das Instrument der Solistin. Bild: Susanne Schön

Musiker hatten viel Freude an dem Experiment

Harmonisch bezieht sich bei dem Gemeinschaftsorchester nicht nur auf die Klänge. Harmonisch war auch das Miteinander der Musiker. Katja Leber aus Heudorf gab zu, anfangs skeptisch gewesen zu sein. Doch spätestens nach dem Probenwochenende sei man sich auch menschlich näher gekommen. Spaß hat das große Orchester mit beeindruckender Klangfülle auch der Eigeltinger Musikerin Marlies Gohl gemacht. "Ich spiele gerne mit den Eigeltingern", sagte Barbara Fuchs, "Die viele Probenarbeit hat sich gelohnt", war sich der Vorsitzende des Eigeltinger Musikvereins, Jürgen Winter, bei der Verabschiedung sicher.

Kim Dreher war eine besondere Solistin. Sie spielte den Amboss im Stück "Feuerfest", das in einer Schmiede spielt. Im Hintergrund ist Dirigentin Martina Bennett zu sehen. Bild: Susanne Schön

Zwei Dirigenten kommen gut miteinander klar

Die Dirigenten wechselten sich nach jedem Stück ab und spielten selbst mit, wenn sie nicht den Taktstock schwangen. Mit ihrer Stückauswahl sowie ihrem sich gegenseitig bereichernden musikalischen Führungsstil gelang es ihnen, die Musiker zu einem neuen Orchester zu formen.

Gemeinschaftskonzert macht neugierig

Feurige Klänge, die sich dann in luftige Höhen schwangen, gefielen dem Publikum in der gut besuchten Krebsbachhalle. Das ließ sich am lang andauernden Applaus ablesen. Unter den Zuhörern waren nicht nur die Familien der Musiker, sondern ebenso Musiker befreundeter Musikvereine. Es gibt noch Menschen, die gerne Blasmusik im Rahmen eines Konzerts hören und sie nicht nur als Untermalung im Festzelt begreifen. Mit dem Gemeinschaftskonzert ist es den beiden Vereinen gelungen, ihre Zuhörer neugierig zu machen. Vielleicht soll es eine Wiederholung des gemeinsamen Projekts geben, aber vorerst spielen die Musiker der beiden Vereine nun wieder getrennt.

Ehrungen Im Rahmen des Konzerts wurden Heudorfer Musiker von Verbandspräsident Johannes Steppacher geehrt. Luisa Auer und Jörg Bruggner erhielten die Ehrennadel des Blasmusikverbands Hegau-Bodensee (BHB) in Bronze für zehn aktive Jahre im Musikverein. Tanja Gessler und Marion Heim wurden mit der Ehrennadel in Silber für zwanzig Jahre geehrt. Barbara Fuchs bekam die Ehrennadel in Silber des Bunds deutscher blasmusikverbände und des BHB für 25 Jahre als aktive Musikerin. Alexandra Krämer wurde mit der BHB–Ehrennadel in Gold für 30 Jahre ausgezeichnet. Diana Bach, Christine Heller, Michaela Jäger, Manfred Kramer und Martin Roth wurden für 40 Jahre als Musiker mit den Ehrennadeln in Gold von BHB und BDB geehrt und sind nun Ehrenmitglieder des BHB. Der Musikverein Eigeltingen ehrt seine Mitglieder im Mai. (sch)

