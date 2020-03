von Susanne Schön

Engagierte Katholiken der Seelsorgeeinheit Krebsbachtal/Hegau sehen mit bangem Blick auf das Jahr 2030. Bis dahin sollen die Kirchengemeinden neu strukturiert sein. Es gibt viele, die sich in den Reformprozess „Pastoral 2030“ der Erzdiözese Freiburg, zu der die Seelsorgeeinheit Krebsbachtal/Hegau gehört, einbringen möchten. Dazu zählen auch die Pfarrgemeinderäte. Deren Wahl steht jetzt an.

Eigentlich hätte sie schon stattfinden sollen, doch aufgrund der aktuellen Corona-Situation hat die Erzdiözese die Fristen bis zum 5. April verlängert. Es ist nur die Briefwahl oder die Wahl per Internet möglich (siehe Info).

Was bewegt die Kandidaten, sich zu engagieren?

Hubertus Löffler erklärt: „Durch den Zusammenhalt im bisherigen Pfarrgemeinderat hat mir diese Tätigkeit Spaß gemacht und ich führe sie gerne weiter.“ Martin Schmid will sich als Familienvater in der Kirchengemeinde einbringen.

Neugestaltung unterstützen

Thomas Endele blickt zurück: „Vor drei Jahren habe ich die Kinder von Orsingen-Nenzingen auf die Erste Heilige Kommunion vorbereitet und war im vergangenen Jahr im Arbeitskreis Levi dabei“, sagt er und fügt hinzu: „Ich habe gemerkt, durch eine tolle Teamarbeit kann man auch in einem kleinen Kreis viel erreichen. Es steht die ‚Pastoral 2030‘ an. Die Kirche in Orsingen-Nenzingen gilt es neu zu gestalten, neue Wege zu gehen und zu finden, damit wir unseren Glauben weiterleben können. Diese spannende Zeit will ich mitgehen und unseren Pfarrer unterstützen.“

Levi steht laut Erzdiözese Freiburg für Lernen, Entwickeln, Vereinbaren und Inspirieren und bezieht sich auf das Freiburger Programm zur Visitation und Gemeindeentwicklung.

Die 42-jährige Elena Gerdawischke bekennt: „Da die Kirche ein sehr wichtiger Teil meines Lebens ist, habe ich mich getraut, im Kirchengemeinderat mitzuwirken. Ich möchte dadurch gewisse Themen anstoßen und mich für den Glauben einsetzen.“

Traditionen pflegen

Katja Krafft möchte ihr organisatorisches Talent in das Gremium einbringen: „Mir liegen Brauchtum und menschliche Begegnungen vor Ort am Herzen. Dieses möchte ich gerne weiter erhalten und mitgestalten.“ Auch Renate Schenk treibt der Wunsch an, „das Leben in unserer Pfarrei und die Traditionen zu pflegen und zu erhalten sowie die anstehenden Veränderungen mitzugestalten“.

Gabriele Braun erklärt ihre Motivation so: „Durch meine Teilnahme am Levi-Programm habe ich gemerkt, dass es interessant und spannend ist, an Prozessen im kirchlichen Leben mitzuwirken. Hierbei habe ich auch die Erfahrung gemacht, tatsächlich gehört zu werden. Vor allem im Hinblick auf die jetzige und künftige Situation der Kirche würde ich gerne die Herausforderung annehmen, als Pfarrgemeinderat aktiv das Gemeindeleben mitzugestalten und Entscheidungsprozesse zu begleiten.“

Christina Keller ist es ein großes Anliegen, „in Zeiten des Umbruchs und der Veränderung, gemeinsam mit allen Beteiligten Wege und Lösungen zu finden, die die Pfarrgemeinden für die Zukunft gut aufstellen“.

Dass sich die Kirche in einer strukturell entscheidenden Phase befindet, glaubt auch Winfried Durner. „Diese Veränderung möchte ich gerne unter dem Gesichtspunkt der Ortsgemeinde mitgestalten.“

Den Kindern den Weg zum Glauben zeigen

Andi Herz ist „unsere lokale Glaubensgemeinschaft wichtig und dass es weiter geht bei uns vor Ort“. Dies halte den Glauben am Leben und zeige den Kindern den Weg zum Glauben. „Damit schaffen wir bei ihnen gleichzeitig eine freundliche, soziale und weltoffene moralische Gesinnung, die unserer Gesellschaft guttut.“

Elke Ebner hat die Arbeit in den vergangenen fünf Jahren Freude gemacht: „Es war schön, im Team verschiedene Veranstaltungen vorzubereiten und durchzuführen. Gerade jetzt in der Umbruchsituation mit dem Stichwort Pastoral 2030 finde ich es wichtig, weiterhin Verantwortung zu übernehmen.“

Uwe Bruggner glaubt ebenfalls, dass für die Kirche große Veränderungen ins Haus stehen: „Ohne zu wissen, wie viel ein Pfarrgemeinderat hier mitgestalten wird, stelle ich mich zur Wiederwahl, auch um den neuen Kandidaten bei dem Veränderungsprozess zur Seite zu stehen.“ Die Arbeit im Pfarrgemeinderat und im Gemeindeteam fordere zwar immer wieder Zeit, doch am Ende sehe man auch ein Ergebnis. „Ohne die Kirche im Ort würde vielen Leuten etwas fehlen“, sagt er.

Heidrun El Gendy sagt: „Entscheidend war für mich, meine Mit-Kandidatin zu unterstützen, denn ich sehe uns Christen als eine Gemeinschaft und nicht als Einzelkämpfer.“