von Susanne Schön

Zehn Kandidaten stellten sich und ihre Schwerpunkte vor, danach beantworteten sie Fragen. Stefan Schwald war aus beruflichen Gründen verhindert. Leider war das Interesse der Bevölkerung nicht so groß wie es wünschenswert gewesen wäre. Doch besuchten nicht nur Rorgenwieser die Veranstaltung, sondern auch Bürger aus anderen Ortsteilen, so dass viele Themen der Gemeinde angesprochen wurden.

„Auch Rorgenwies hat interessante Themen“, erklärte Manfred Schwanz. Er kandidiert mit Jan Rieger für die Freien Wähler in Rorgenwies. Zu diesen Themen zählt Schwanz das Glasfasernetz und das Baugebiet. Schwanz gehört auch zu den sieben Kandidaten, die aktuell im Gemeinderat sitzen. Sie haben sich meist die Entscheidung nicht einfach gemacht, nochmal zu kandieren, wie Andrea Oexle erläuterte: „Gemeinderat zu sein, bringt eine Menge Aufgaben.“ In diese habe sie sich in der letzten Legislaturperiode eingearbeitet und nun wolle sie gerne durchstarten.

Da die Freien Wähler Eigeltingen keinen Fraktionszwang haben und parteiunabhängige Politik betreiben, kann es schon mal sein, dass nicht alle einer Meinung sind. Diese Vielfalt zeigte sich auch an diesem Abend. „Diese Diskussionen bereichern“, erklärte Nicolai Van der Bellen. Denn es brauche viele Informationen und Blickwinkel, um eine guten Entscheidung für Eigeltingen zu entwickeln.

Als Beispiel des Abends könnte der Austausch über Baugebiete dienen. So sah Katja Hertell den Flächenverbrauch als kritisch an. Klaus Braun wünschte sich, dass alle Bürger in Eigeltingen bauen könnten, die das wollten. Aber auch, „dass alle Ortsteile eine attraktive Infrastruktur mit Glasfasernetz und öffentlichem Nahverkehr haben“.

Auch die leerstehenden Gebäude in den Ortskernen wurden angesprochen. Leider könne der Gemeinderat und die Verwaltung hier nichts tun. Meist seien es Erbgemeinschaften, die sich nicht einigen können. Oder die Eigentümer schafften es noch zu kaufen, aber nicht mehr zu renovieren. Zudem wurde die Vergabe der Bauplätze diskutiert. „Wir müssen sorgsam mit ihnen umgehen, es werden vielleicht die letzten sein“, warnte Katja Hertell.