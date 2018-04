Eigeltingen Der Zeitplan beim Glasfasernetz verschiebt sich

Beim interkommunalen Glasfasernetz für Eigeltingen und Mühlingen ziehensich die Arbeiten hin, denn das Planungsbüro musste gewechselt werden. Glasfaser kommt jetzt erst bis Herbst oder Winter in die Leerrohre auf Eigeltinger Gemarkung.

Es ist eine Verzögerung und dann doch wieder nicht so ganz: Beim schnellen Internet über Glasfaser für die Gemeinden Eigeltingen und Mühlingen ist die bisherige Planungsfirma ausgefallen und ein Wechsel war nötig. "Die Bauarbeiten werden sich voraussichtlich bis in den Herbst oder Winter hinziehen", sagt Eigeltingens Bürgermeister Alois Fritschi über das Einblasen der Glasfaserkabel für das Lichtsignal. Doch von der ursprünglichen Planung vor ein paar Jahren aus gesehen, sei damals der Herbst 2018 anvisiert gewesen, erklärte Mühlingens Bürgermeister Manfred Jüppner. "Aber wir hatten gehofft, dass es schneller geht."

Ein Wechsel der Planer sei notwendig geworden, da Conlinet aus Korntal-Münchingen unter Personalmangel leide, so Fritschi. Er ist froh, dass es mit TKT aus Backnang einen Ersatz gibt und es nun weitergehen könne. Die Firma werde das Einblasen von 49,1 Kilometer Glasfaserkabel auf Eigeltinger Gemarkung ausschreiben und die Arbeiten betreuen.

Insgesamt laufe bei beiden Gemeinden weiterhin alles synchron, sagt Jüppner: "Wir machen Ausschreibung gemeinsam." Er ist zuversichtlich, dass mit TKT alles gut klappt. Sein Amtskollege Alois Fritschi freut sich auch, dass die Verteiler nun vor der Konkurrenz gesichert werden können und wie geplant alle Eigeltinger Ortsteile und Höfe an das schnelle, kommunale Glasfasernetz angeschlossen werden können. Fritschi ist stolz, die neuerliche Hürde des Wechsels des Planungsbüros bewältigt zu haben. "Ich bin inzwischen ein echter Fachmann für Breitbandverbindung geworden", sagt er. Immer wieder bekomme er Anfragen von anderen Gemeinden und stehe in engem Kontakt zu Landes- und Bundespolitikern. "Die Zukunft hängt besonders für den ländlichen Raum am schnellen Internet", ist er sich sicher. Das bekommt er besonders mit, wenn Firmen und Neubürger bei Interesse an einem Bauplatz nach der Infrastruktur fragen. "Da gehört eine schnelle Breitbandverbindung heute einfach dazu."

Die Gesamtkosten für das interkommunale Glasfasernetz beläuft sich für Eigeltingen auf 7,1 Millionen Euro. Die Zuschussbewilligung vom Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz hat Alois Fritschi griffbereit. Vor zwei Jahren hat Minister Alexander Bonde 3,4 Euro für das Hoch- und Höchstgeschwindigkeitsnetz im Rahmen der Breitband-Offensive 4.0 erteilt. Mühlingen bekommt einen Zuschuss in Höhe von 2,5 Millionen Euro.

Das geplante Glasfasernetz – ein interkommunales Großprojekt