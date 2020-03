von Susanne Schön

Die Eigeltinger Familien bekommen einen Naturkindergarten ins Osternest gelegt. In der jüngsten Gemeinderatssitzung informierten die Leiterin des Kindergarten Löwenzahn, Nicole Preisendörfer, ihre Stellvertreterin Patrizia Herrmann sowie die Leitung der Außengruppe Naturkindergarten, Ria Schulz, über die Pläne.

Am Mittwoch gab es außerdem eine Informationsveranstaltung für interessierte Eltern. Vorgestellt wurden jeweils die Natur-Erzieherinnen, der Treffpunkt und die Räumlichkeiten des Naturkindergartens, Öffnungszeiten und Tagesablauf, die pädagogische Arbeit, Ausstattung und Ausrüstung der Kinder und der Notfallplan für besondere Gefahren.

Mindestalter ist zwei Jahre

Der stellvertretende Hauptamtsleiter Thomas Kech freute sich in der Ratssitzung darüber, dass sich sowohl Eltern als auch Erzieherinnen für den Naturkindergarten interessieren. Er wird die fünfte Gruppe des Kindergartens Löwenzahn sein.

Alle Kinder, die am 23. März mindestens zwei Jahre alt sind, können bis zu diesem Datum angemeldet werden. Es sind bereits 17 Anmeldungen eingegangen. Die Waldkindergarten-Gruppe wird aus 20 Kindern, einer Vollzeitkraft und zwei Teilzeitkräften bestehen. Von 7.30 Uhr bis maximal 13 Uhr sind die Kinder betreut.

Konzept und Notfallplan sind fertig

Das Konzept des Waldkindergartens kommt bei den Eltern gut an. Ria Schulz ist seit Januar im Kindergarten Löwenzahn aktiv und lernte Kolleginnen, Eltern und Kinder kennen. Zudem entwickelte sie Tagesablauf, pädagogisches Konzept und Notfallplan.

Dabei arbeitete sie auch die Wünsche der Eltern ein, die diese anonym in einen Briefkasten einwerfen konnten. So werden auch die Kinder des Naturkindergartens auf die Schule vorbereitet, betonte Ria Schulz und sagte auch die Teilnahme am Bildungshaus zu. Diese besondere Zusammenarbeit von Schule und Kindergärten ermöglicht einen leichteren Übergang für die Kinder.

„Es schafft mehr Identifikation“

Warum es gut ist, sich Notfallplan und Konzept selbst zu erarbeiten, erklärte Bürgermeister Alois Fritschi so: „Es schafft mehr Identifikation und man setzt sich mit den örtlichen Gegebenheiten auseinander.“ So wird die Außengruppe bei extremen Wetterlagen den Bewegungsraum des Kindergartens Löwenzahn nutzen. Der Treffpunkt wurde vergrößert. Die Parkplätze werden geschottert und es wird ein Wartehäuschen geben. Dann laufen Erzieherinnen und Kinder gemeinsam zu ihrem Domizil.

„Das ist kein Bauwagen sondern ein wunderschöner Kindergartenwagen„, erklärte die stellvertretende Kämmerin Karin Lütte. Auch die offizielle Bezeichnung „Aufenthalts- und Sozial-Container mit überdachtem Wartebereich“, die im Baugesuch steht, wird dem mobilen Gebäude nicht gerecht. Hier sollen die Kinder und Erzieherinnen sich ausruhen können, sich eventuell mal aufwärmen und spielen.

Hinter viele Meilensteine der Naturkindergarten-Gründung konnte Thomas Kech bereits einen Haken machen: Der Gründungsbeschluss war im Juli, der Standort ist gewählt, Personal wurde gefunden, es gab eine positive Standortprüfung und der Wagen wird Mitte April geliefert.