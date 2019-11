von Susanne Schön

Starkes ehrenamtliches Engagement hat in Heudorf schon immer viel bewegt. Dem Wunsch nach einer Halle zum Beispiel folgte die Gründung des Fördervereins Sporthalle, der inzwischen Förderverein Dorfgemeinschaft heißt. Denn die Hochbuchhalle steht schon lange und ist auch für die großen Veranstaltungen im Dorf nicht mehr wegzudenken. Die Heudorfer haben gelernt, wenn alle anpacken, dann entsteht Gutes für das Dorf.

Das ganze Dorf packt an

Und darum gibt es den Christkindlemarkt, der eigentlich für die Finanzierung der Halle initiiert wurde, immer noch. Man spürt auch den Gemeinschaftssinn noch immer. Denn es ist nicht der Profit einzelner, der im Vordergrund steht.

Noch immer packt ein ganzes Dorf an, um seinen Gästen einen schönen Tag zu bescheren. Seit Monaten wird gebastelt, damit die Marktbesucher individuelle Geschenke erwerben können. Dabei haben sie die süße Qual der Wahl zwischen Weihnachts-, Geschenk- und Dekorationsartikeln aus unterschiedlichsten Materialien.

Vom Büchermarkt bis hin zur Märchenstunde

Was den Christkindlemarkt ebenso ausmacht, ist das abwechslungsreiche Rahmenprogramm, bei dem man sich auch in Gebäuden aufwärmen kann. So finden auch in diesem Jahr wieder Märchenstunde und Büchermarkt in der Pfarrscheune statt. Im Kindergarten wird gebastelt und es gibt Kinderschminken.

Wärmende Speisen und Getränke gibt es draußen an den rustikalen Ständen, aber auch in der Aufwärmstube im Rathaus oder der Kaffeestube im Feuerwehrgerätehaus. In der Kirche segnet Pfarrer Dominik Rimmele um 12 Uhr Adventskränze. Zudem findet hier die Ausstellung „Symbole in der Adventszeit – 24 Tage Vorfreude“ statt.

Veranstalter und Christkindlemarktbesucher trotzen jeglichem Wetter. | Bild: Susanne Schön

Wer sich den schönsten Adventskranz sichern möchte, der sollte am Sonntag, 1. Dezember, bereits um 10 Uhr auf dem Christkindlemarkt sein. Doch auch wenn in den Abendstunden mit Lichterketten und Feuerschein eine ganz besondere Stimmung einkehrt, gibt es noch viel zu entdecken. Und in entspannter Atmosphäre können die Besucher sich unter Freunden auf die Adventszeit einstimmen.