von Susanne Schön

Wenn der Duft von Spiegeleiern alle anderen Essensgerüche im Gasthaus Kreuz übertrifft, dann läuft das Eieressen der Heuliecher. Am Schmotzigen Dunschtig sammelt immer ein Eiersammlerpaar im ganzen Dorf und auf den Höfen Eier für die Veranstaltung nach Fasnacht ein. Den alten Heischebrauch übernahmen in diesem Jahr Daniel Otto und Silvio Voigt. Beim Sammeln der 716 Eier mussten sie so manchen Verdauungsschnaps schon im Vorfeld trinken. Somit erfordert das Eiersammeln Fitness und Koordination.

Immer viele Teilnehmer

Das Eieressen erfreut sich ungebrochener Beliebtheit. Rund 50 Heudorfer machten sich in diesem Jahr auf den Weg, um die gesammelten Eier zu verzehren. Bereits mehrfach hat Ullrich Meyer den Wanderpokal des Eierkönigs schon mit nach Hause nehmen dürfen – auch dieses Mal siegte er.

Verglichen mit den 30 Eiern, die der Sieger schon essen musste, sind die 24 von diesem Jahr gut zu machen gewesen. Isabell Schuhmacher-Weber wurde mit neun Eiern Eierkönigin.

Eine lange Tradition

Das Eieressen gibt es länger als den Narrenverein selbst. Früher aß man die Eier noch schnell auf, bevor sie sonst in der Fastenzeit an die Herrschaft abgegeben werden hätten müssen. Ein zweiter Ansatz für den Brauch besagt, dass die Eier bereits von dem Zweiten Weltkrieg als nicht fastengerecht gegessen wurden. Die Heudorfer essen heute am Aschermittwoch lieber Hering und andere nachfasnachtliche Gerichte wie auch in anderen Orten.

Darum trifft man sich heute erst am Freitag nach der Fasnacht zum Eieressen. Der Eierkönig wird seit dem Jahr 1996 gekrönt und die Eierkönigin seit 2011. Die Gewinner der vergangenen Jahre können auf dem Pokal im Gasthaus Kreuz nachgelesen werden.

Ein weiterer Termin, der seinen Ursprung im Narrenverein hat, aber außerhalb der eigentlichen Fasnacht liegt, ist die Heuernte im Juni oder Juli. Damit den Heuliechern das Wurfgut nicht ausgeht.

Den Narrenbaum, der ebenfalls am Freitag nach Fasnacht gefällt wird, hat Steffen Schober gewonnen.