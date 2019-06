von Susanne Schön

Das Eigeltinger Dorffest zieht auch Akteure der größeren Politik an. Zum Beispiel den Bundestagsabgeordneten Andreas Jung (CDU). Er kommt immer wieder gerne zu dem Anlass. Denn einerseits kann er den Besuch gut mit einem Besuch des Schweizer Feiertags in Stockach verbinden. Er findet aber auch immer etwas beim Kinderflohmarkt, den er scherzhaft als Teppichmesse bezeichnete. Eröffnen durfte er indes die Tischmesse mit den örtlichen Unternehmern. Doch zuvor war er schon auf dem Kinderflohmarkt unterwegs. Hier wurde er auch in diesem Jahr wieder fündig und auch die Feuerwehr unterstützte er gerne, denn, so verriet er, seine Kinder schwärmten für die Feuerwehr.

Das Unternehmerpaar Marina und Stefan Kleiner gab klare Antworten – etwa Hohenfels‘ Bürgermeister Florian Zindeler und dem CDU-Bundestagsabgeordneten Andreas Jung (v.l.). | Bild: Susanne Schön

So waren nicht nur für ihn Dorffest und Tischmesse am Wochenende untrennbar miteinander verbunden. Los ging das Dorffest bereits am Samstagabend. Chris Metzger begeisterte sein Publikum und dank der lauen Sommernacht waren die Besucher noch lange in Feierlaune. Die Fäden die Organisation liefen bei Christina Klaus von der Gemeinde zusammen. Sie konnte wieder eine positive Bilanz ziehen.

Wenn im Schatten der Schirme noch ein laues Lüftchen ging, war es beim Eigeltinger Dorffest gut auszuhalten. Für die Bewirtung sorgten die Vereine bestens. | Bild: Susanne Schön

Auch Bürgermeister Alois Fritschi war positiv gestimmt: „Ich bin stolz auf meine Mitarbeiter in Rathaus und Bauhof, die gemeinsam mit den Vereinen und Unternehmern wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt haben.“ Fragen hatte er allerdings an Andreas Jung: „Was wird die Politik gegen Fachkräftemangel und für Bürokratieabbau tun?“

Die Antwort fiel diplomatisch aus: Man erkenne die Probleme und stelle sich ihnen. Und dann lobte Jung die Gemeinde: „Sie gehen gemeinsam die Dinge an. Die Infrastruktur stimmt. Sie schreiten mutig bei der Glasfaser voran. Ihre Schule ist vorbildlich. Und wenn ich die jungen Unternehmer auf dem Teppichmarkt sehe, dann ist es mir für Eigeltingens Zukunft nicht bange.“

Konrektor Andreas Rossatti und Rebecca Frommert von der Gemeinschaftsschule. | Bild: Susanne Schön

Die Schule ist wichtiger Teil der Gemeinde und war wichtiger Aussteller bei der Tischmesse. „Die Gemeinschaftsschule ist eine Bereicherung der Schullandschaft“, erklärte ihr Leiter Michael Wernersbach und hob hervor: „Wir müssen uns im Vergleich nicht verstecken.“ Gleichzeitig warb er für die Jobbörse im Herbst, denn auch hier sei er stolz auf die gute Kooperation mit den Unternehmen. Von den 45 seien auch einige bei der Tischmesse zu sehen gewesen. So stellte sich die Schule nicht nur der Öffentlichkeit. Ebenso nutzte der Schulleiter die Gelegenheit, Kontakte zu pflegen.

Zu den Unternehmern und zum Netzwerk der Schule gehört auch der SÜDKURIER. Das Medienhaus war ebenfalls mit einem Stand vertreten. „Die Menschen kamen freundlich und interessiert auf uns zu“, freuten sich Isabell Krüger und Miriam Metsch. Die beiden konnten viele Preise vergeben, nachdem zuvor fleißig das Glücksrad gedreht wurde. Im Außenbereich gab es neben Unternehmern, Kinderflohmarkt und Bewirtung auch eine kleine, aber feine Oldtimerausstellung zu entdecken.

Miriam Metsch (links) und Isabell Krüger am SÜDKURIER-Stand mit Glücksrad. | Bild: Susanne Schön

Zudem präsentierten sich die Feuerwehr mit ihrer historischen Spritze und die Jugendfeuerwehr. Diese veranstaltet auch das nächste große Ereignis in Eigeltingen – das kreisweite Zeltlager der Jugendfeuerwehren (siehe Kasten). Willkommen war die Abkühlung durch Eis und durch das Verspritzen von Wasser. Zwar waren die Besucherzahlen nicht rekordverdächtig, doch herrschte auch nach dem Abbau gute Stimmung bei den Beteiligten.